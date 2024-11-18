我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣中油公司石化事業部舉辦職安及石化盃勞資和諧慢速壘球賽，球員代表宣示守則。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部行政室主任王俊堯致詞。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部行政室主任王俊堯開球。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部17日，在小港區大坪頂壘球場，舉辦113年中油職安盃及高雄市第十四屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，期增進員工團隊合作精神，以及石化同業互動交流，以凝聚石化業廠商團結合作。台灣中油公司石化事業部113年中油職安盃及高雄市第十四屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，是由中油石化事業部行政室主任王俊堯主持，中油石化事業部林園廠副廠長李宗杰、高雄市政府勞工局局長江建興、高雄市議員邱于軒、李雅靜、立法委員林岱樺專員顏飛龍、高雄市產業總工會理事長林順基、台灣石油工會第一分會常務理事陳文崑等人，以及來自21個不同石化業者的隊伍，近四百多位選手與會，在球員代表宣示比賽守則，以及王俊堯開球後，展開比賽。台灣中油公司石化事業部行政室主任王俊堯表示，此一慢速壘球賽，每年均由中油公司石化事業部與高雄市石化業產業總工會共同辦理，今年已來到第十四屆，此次參賽隊伍包含，中油石化事業部、中油大林煉油廠、台塑、長春、台橡、台苯、和益、南帝、台氯、聯成等石化業者，共有21隊參賽隊伍，近四百多位選手參賽，決賽將取前四名頒發獎品及獎盃。王俊堯說，壘球賽講求團隊合作、戰術運用，期盼透過運動競賽的方式，凝聚石化業廠商團結精神，至於外界一直對石化產業有很多誤解，我們一定要為共同目標努力，四輕要蓋，我們石化產業才有未來。王俊堯指出，石化事業部未來也會持續舉辦各種活動，與各石化業廠商、在地居民保持良好互動，並持續落實「優油、潔能、減碳」三大目標，期盼作為其他石化業者效仿的對象，共同朝轉型的目標前進，開創石化產業的新發展。