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台灣指數公司今（18）日公布指數定期審核結果，統一智慧電動車N（020030）、中信小資高價30ETF（00894）、中信綠能及電動車ETF（00896）、兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）、元大台灣價值高息ETF（00940）、野村趨勢動能高息ETF（00944）等6檔台股ETF換股名單出爐，成分股異動或權重調整將自19日起生效。🟡 統一智慧電動車N（020030）➙ 納入2檔成分股：怡利電、智伸科。➙ 刪除2檔成分股：劍麟、聯嘉。🟡 中信小資高價30ETF（00894）➙ 納入13成分股：台達電、鴻海、智邦、台光電、原相、精材、京鼎、昇達科、貿聯-KY、萬潤、系微、旭隼、穎崴。➙ 刪除13成分股：士電、華城、瑞昱、聯詠、雙鴻、兆利、祥碩、新普、樺漢、保瑞、環球晶、M31、勤誠。🟡 中信綠能及電動車ETF（00896）➙ 納入5檔成分股：正新、微星、台灣大、中美晶、旭隼。➙ 刪除5檔成分股：和泰車、友達、群創、力成、博大。🟡 兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）➙ 納入5檔成分股：光洋科、原相、精材、聖暉*、穎崴。➙ 刪除5檔成分股：欣銓、M31、矽創、南茂、群聯。🟡 元大台灣價值高息ETF（00940）➙ 納入15檔成分股：遠東新、聯強、瑞昱、億光、漢唐、美律、義隆、 可成、 華航、台企銀、富邦金、潤泰全、文曄、群聯、寶成。➙ 刪除15檔成分股：大成鋼、三陽工業、冠德、漢翔、京城銀、玉山金、華立、 欣陸、南寶、 世界、長虹、新普、頎邦、 精成科、帝寶。🟡 野村趨勢動能高息ETF（00944）➙ 納入24檔成分股：大成、卜蜂、統一、葡萄王、台肥、三陽工業、仁寶、廣宇、華碩、漢唐、聯發科、榮運、台灣高鐵、彰銀、新產、統一證、兆豐金、順達、材料-KY、崇越、寶雅、台燿、洋基工程、百和。➙ 刪除24檔成分股：環泥、長榮鋼、聯電、聯強、超豐、義隆、永豐金、遠百、潤泰全、華立、聯陽、京鼎、日月光投控、致伸、和碩、世界、矽格、台郡、台表科、矽創、長華*、至上、南茂、中保科。