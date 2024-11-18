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美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）大選落敗，對手川普幾乎橫掃所有搖擺州，民主黨人檢討對象繼現任總統拜登、影星喬治克隆尼、副手華茲後，現在也開始傾向檢討競選團隊「砸重金造勢」的競選策略。《紐約時報》報導稱，光是歐普拉（Oprah Winfrey）主持的座談會就要花費250萬美元，同時也披露賀錦麗團隊究竟如何在15週造勢期間燒光16億美元競選經費。副總統賀錦麗大選慘敗前總統川普，川普所屬的共和黨也奪下參眾兩院的多數席次，並維持最高法院6比3的保守派優勢，幾乎達成全面性的權力掌控。《紐約時報》披露，賀錦麗的競選團隊在15週造勢期間平均每週耗資1億美元，用於明星助陣、無人機表演、高規格廣告投放等多項豪華支出。其中，為了與美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）合作座談會，團隊支付了250萬美元的製作費，是先前傳聞的2.5倍。歐普拉事後則澄清，這筆費用並非支付給她個人，而是用於場地佈置、燈光及攝影團隊的開銷支出。此外，賀錦麗競選造勢也邀請了女神卡卡（Lady Gaga）、碧昂絲（Beyoncé）、凱蒂佩芮（Katy Perry）等一線明星助陣，光是選前集會費用就超過1000萬美元。今年10月競選團隊還花了260萬美元租用私人專機宣傳，還在拉斯維加斯全球最大LED螢幕「巨蛋」（Sphere）上投放價值90萬美元的廣告，就連競選辦公室每天的冰淇淋、外送費用支出等都高達數萬美元。選戰結束後，賀錦麗的競選團隊被指陷入2000萬美元的債務危機。美國政治新聞網《Politico》更指出，儘管團隊在選舉期間共籌得超過21.5億美元，選後仍持續向支持者發送募款請求，理由包括對抗川普新政府的人事安排及應對懸而未決的國會選舉。賀錦麗的競選失利和巨額支出也引發民主黨人士檢討聲浪，質疑龐大的競選資金究竟是如何分配使用的，密西根州民主黨策略顧問阿德里安·赫蒙德（Adrian Hemond）表示，競選花費遠超預期，選後的募款壓力進一步暴露財務管理問題。