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▲在台灣的網購電商平台上可以看到不少販賣香辣霉豆腐的店家主打「抖音美食」。（圖／翻攝自電商平台）

中國近年有不少具食安疑慮的「網紅食品」透過抖音、小紅書的傳播在台灣盛行，近期有民眾發現多個臉書社團瘋傳推廣被認為是三無食品的「霉豆腐」，甚至連網購電商平台也能發現有不少買賣紀錄，對此「農藝女孩看世界」透過粉專發文提醒，倘若隨意吃下不明雜菌製作出來的霉豆腐，恐會導致肝腎等功能受損。今年六月一位名稱為「泥南姑娘」的中國影音創作者，上傳了一部販賣霉豆腐的影片，且在中國各大影音社群平台爆紅，這種長滿白毛的「霉豆腐」也隨之爆紅。不過根據粉專「農藝女孩看世界」發文指出，有民眾稱在台灣地方臉書社團看到這類產品的貼文廣告，文案上還強調是「抖音美食」或「抖音爆紅小吃」等。「農藝女孩看世界」指出這些產品恐怕是「三無食品」，不僅購買或食用沒有安全保障，本身在製作過程中也有食安疑慮，「台灣人並沒有食用霉豆腐的習慣，頂多食用豆腐乳或是臭豆腐，長霉長毛的豆腐，風險在於製造過程的雜菌污染，過度鮮紅的香辣配料，為的是掩蓋發霉臭味。吃下不明的雜菌、毒素、色素等等，都在增加肝腎負擔。以家庭製作豆腐乳為例，菌種在家難控制，專家也不推薦食用」。所謂的「三無食品」就是沒有生產日期、無生產店家、無生產地址的食品，例如先前同樣「爆款」的中國抖音零食蠟瓶糖也引發這方面的疑慮，中國不少食安專家質疑蠟瓶糖的添加物對身體恐有致癌危險，包括雲南、江西、河南、甘肅等多地市場監管部門皆陸續展開整治調查。國立台灣海洋大學食品科學系助理教授陳建利此前也表示，環境中有很多肉眼看不到的微生物，若自行製作豆腐乳時，原料受壞菌污染，很難直接以肉眼判斷，且製作時很難精確掌控溫度等發酵條件，也不容易控制成品品質。此外，網路上販售不少自製豆腐乳菌種，但無法鑑別菌株的安全性，有些麴菌雖可以發酵成功，但也有可能產生毒素，引發中毒危機。陳建利助理教授強調，豆腐乳屬高鈉食品，建議淺嚐即止，以免因攝取過量鹽分而造成身體負擔，食藥署亦提醒，市售豆腐乳開罐後，務必冷藏存放，並儘速食用完畢。此前中國社群與抖音爆紅的「蠟瓶糖」也流入台灣網購賣場，且多數未有標示成分和許可，與「香辣霉豆腐」同樣有著三無產品的食安疑慮，食藥署提醒，當中可能含有危害人體的色素以及工業蠟，若違反《食安法》規定規避查驗最高可開罰300萬元，食藥署也將與地方政府合作查緝違規食品。