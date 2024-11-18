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▲高雄市政府勞工局舉辦移工舞技競賽活動，由勞工局局長江健興(右3)與馬尼拉經濟文化辨事處菲律賓駐台代表處高雄分處專員佛朗哥(右2)等人揭開序幕。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府勞工局舉辦移工舞技競賽活動，吸引許多移工到場為舞者加油打氣。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府勞工局舉辦移工舞技競賽活動，藉此紓解身心壓力，並展現舞技才華。(圖／記者黃守作攝)

高雄市政府勞工局17日，在經濟部產業園區管理局楠梓產業園區莊敬堂，舉辦移工舞力全開菲常High舞技競賽活動，以紓解移工身心壓力，並展現舞技才華。高雄市政府勞工局移工舞力全開菲常High舞技競賽活動，是由勞工局局長江健興主持，並與馬尼拉經濟文化辨事處菲律賓駐台代表處高雄分處專員佛朗哥、高雄市就業服務公會理事長凌榮廷、監事陳俊傑、秘書楊智清等人，為舞技競賽活動揭開序幕。高雄市政府勞工局舉辦移工舞技競賽活動，廣邀外國籍勞工朋友報名組隊參加，總計有10支隊伍報名參賽，將同場競逐獎盃與最高2萬元的獎金，並吸引許多移工到場為舞者加油打氣。高雄市政府勞工局局長江健興表示，勞工局為鼓勵外國來台的移工伙伴也能有適當休閒娛樂與興趣，並增進彼此文化交流，乃結合移工母國熱門的體育競技、文化慶典與健身休閒等面向，規劃安排一系列的競賽與活動，同時宣導各項外國人就業權益及相關法令政策，進一步促進工作與生活平衡。江健興說，高雄市目前有7萬餘名外國籍勞工朋友，歡迎各位的到來，來到高雄，大家就是一家人，市長陳其邁非常重視各位的勞動與生活權益，感謝大家平時在工作崗位上認真打拼，為高雄市的經濟建設貢獻付出。江健興指出，勞工局平時除了提供外籍朋友法令及生活諮詢、入廠輔導的服務，同時透過舉辦傳統節慶、藝文欣賞及體育休閒活動，希望讓外國籍朋友在工作之餘，也有適當休閒娛樂，保持身心健康，並促進彼此文化的交流，為高雄注入多元活力與多樣化的生活方式。江健興期盼此次的舞蹈活動比賽，能使大家開心快樂的歡聚，現場啦啦隊及民眾賣力熱情的為支持的隊伍加油打氣，讓所有參賽隊伍可以盡情在舞台上切磋、精進，積極爭取最高榮譽。