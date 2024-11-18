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蔡英文辦公室今（18）日透過新聞稿表示，前總統蔡英文應應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，將在本周三啟程前往加拿大，並將在論壇中發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念，而台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定繁榮貢獻力量。蔡英文辦公室表示，訂於本月22日至24日的「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，今年的年度大會主題為「New Eras Arrive」，這項論壇每年均聚集了數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要參與，目的在推動民主國家間更緊密的戰略合作，以共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。辦公室發言人蔡舒景表示，正如總統蔡英文2021年獲頒「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）時表示，「民主自由，就是台灣立足世界的最好獎章」，也更證明台灣是有能力貢獻全世界的良善力量。