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▲玄彬在《哈爾濱》中大膽嘗試蓄鬍造型，自開拍前就引發韓國舉國沸騰，他在劇中腹背受敵、內憂外患的嚴峻模樣也看的影迷驚心動魄。（圖／網銀國際影視提供）

韓劇男神玄彬主演的韓國戰爭動作鉅片《哈爾濱》，正式定檔將在2025年春節全台上映。玄彬一改往日的清爽形象，飾演韓國獨立運動家「安重根」，最新公開的海報與預告中，在最新曝光海報與最新預告中大膽嘗試蓄鬍造型，自開拍前就引發韓國舉國沸騰，片中玄彬還挺過零下40度冰凍考驗，不少影迷都忍不住大讚《哈爾濱》有望成為他從影生涯多年的巔峰代表作。《哈爾濱》由玄彬、朴正民、趙祐鎭、李棟旭主演，講述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾演）率領獨立軍組織，潛伏在靠近韓國北部邊境的新亞山，與日本軍隊展開戰鬥，雖然站在日本的對立面，但安重根仍遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘，雖然最終獲得重大勝利，但此舉也引發同袍對他的猜疑，導致獨立軍內部出現分裂。時隔一年，安重根與志同道合的獨立軍同伴們在海參崴集結，決心奪回祖國時，卻再次遇上敵人的威脅，組織內部也暗藏危機。《哈爾濱》中玄彬歷經了零下40度冰凍考驗，用低沉嗓音立下誓言：「我們必定要殺死那頭年老的野狼！」在劇中腹背受敵、內憂外患的嚴峻模樣也看得影迷驚心動魄。《哈爾濱》在本屆多倫多影展中世界首映後佳評如潮，全球影迷皆引頸期盼在大銀幕見證男神玄彬最重要的電影作品。這部戰爭動作鉅片由由網銀國際影視發行，目前定檔2025年1月29日春節賀歲檔期上映，喜歡玄彬的粉絲絕對不能錯過這部生涯巔峰之作。