我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）與捷藍航空（JetBlue Airways）的合併案今年破局。（圖／美聯社／達志影像）

美國知名廉價航空公司「精神航空」（Spirit Airlines）因長期虧損、負債纏身陷入嚴重財務困境，在削價競爭和合併失敗的雙重打擊下，決定於18日向法院申請破產保護，此前為改善財務狀況，精神航空曾解僱逾2百名飛行員、售出飛機，股價至今仍暴跌逾90%，預計短期內將從紐約證券交易所下市。美國航空公司「精神航空」今年與捷藍航空（JetBlue Airways）的合併宣布破局，此事成為壓倒這家以亮黃色機身聞名的廉航公司的最後一根稻草。法院文件顯示，精神航空列出的資產與負債估值均介於10億至100億美元間，公司已與主要債權人達成預先安排協議，包括獲得3億美元的「債務人持有融資」，以支持重整計畫。精神航空公司自2019年以來持續沒有獲利，光是今年上半的虧損就高達3.35億美元，股價至今暴跌逾90%，目前僅剩每股1.08美元，今年聯邦法官以「可能推高票價、減少競爭」為由，否決了捷藍航空對精神航空的38億美元收購案後，該公司就已瀕臨破產風險。精神航空總部位於佛羅里達州米拉馬爾，成立於1980年，主要經營加勒比海地區與拉丁美洲的國際航線，多年來以低廉票價吸引客源並依靠附加衍生費盈利，曾引領其他大型航空公司推出類似的基本經濟艙票價，但面對疫情後航空公司普遍遇上的營運成本高昂、美國航空市場票價下滑等情況，精神航空難以獲利的情形對公司造成嚴重衝擊。為了改善財務狀況，精神航空出售了23架空中巴士（Airbus）飛機，獲得5.19億美元現金，同時也和空中巴士達成協議，將2025年第2季至2026全年度的飛機訂單全數延遲；同時公司也在最近一季解僱約240名飛行員，預計明年1月還要讓330名飛行員休無薪假，同時全面暫停招聘降低培訓費用。儘管公司正在申請破產保護，精神航空強調供應商和飛機出租商不會受到影響，航班營運和服務也將持續正常，避免對消費者造成不便，分析師則預測公司仍需縮減規模以控制成本。