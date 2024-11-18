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▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

陳偉殷到場觀賞古巴戰！台灣39歲旅美左投陳偉殷，在世界12強棒球賽開打前曾表態有意願參戰，但最終並未進入中華隊名單中。陳偉殷上次代表國家隊出賽已經是16年前的北京奧運，本季在美國獨立聯盟出賽，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。雖然曾表態有意參戰12強賽，但最終沒有出現在28人名單上，而後續包含古林睿煬等3位投手辭退時，總教練曾豪駒透露，陳偉殷是徵詢的對象之一，不過由於已經停機，所以最後婉拒。對此，陳偉殷表示：「最後名單決定還是以年輕選手為主，不想造成別人負擔，所以當下就決定完全關機，為明年來做準備，提早開機可能對身體負擔更大。」接著說道：「接到電話的時候，已經停機三個禮拜，重新再來，可能需要更多時間，所以當下只能婉拒。」選在古巴戰到場，陳偉殷解釋：「是昨天的飛機，所以今天才有時間過來，教練團有蠻多照顧自己的長輩，回來幫他們加加油，聊一下，至少還有人可以聊天。」關於明年規劃，他說：「明年不知道，反正就順其自然，一直以來就是盡力而為。」