陳偉殷到場觀賞古巴戰！台灣39歲旅美左投陳偉殷，在世界12強棒球賽開打前曾表態有意願參戰，但最終並未進入中華隊名單中。今（18）日中華隊預賽最終戰交手古巴隊，剛返台的陳偉殷特地到場觀賽，受訪透露個人明年規劃外，也談起當初最後婉拒中華隊的原因，並稱讚中華隊表現：「年輕的選手打的很好，還好沒有扯大家後腿。」
曾是中華隊替補人選 提前關機婉拒
陳偉殷上次代表國家隊出賽已經是16年前的北京奧運，本季在美國獨立聯盟出賽，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。雖然曾表態有意參戰12強賽，但最終沒有出現在28人名單上，而後續包含古林睿煬等3位投手辭退時，總教練曾豪駒透露，陳偉殷是徵詢的對象之一，不過由於已經停機，所以最後婉拒。
對此，陳偉殷表示：「最後名單決定還是以年輕選手為主，不想造成別人負擔，所以當下就決定完全關機，為明年來做準備，提早開機可能對身體負擔更大。」接著說道：「接到電話的時候，已經停機三個禮拜，重新再來，可能需要更多時間，所以當下只能婉拒。」
到場為中華隊加油 透露明年動向
選在古巴戰到場，陳偉殷解釋：「是昨天的飛機，所以今天才有時間過來，教練團有蠻多照顧自己的長輩，回來幫他們加加油，聊一下，至少還有人可以聊天。」關於中華隊闖入最終4強，他則表示：「看到年輕的選手打的很好，還好沒有扯大家後腿。」
關於明年規劃，他說：「明年不知道，反正就順其自然，一直以來就是盡力而為。」另外，有媒體問到明年經典賽資格賽，陳偉殷回應道：「有機會的話，意願還是會有，但還是要看教練團的決定。」
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陳偉殷上次代表國家隊出賽已經是16年前的北京奧運，本季在美國獨立聯盟出賽，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。雖然曾表態有意參戰12強賽，但最終沒有出現在28人名單上，而後續包含古林睿煬等3位投手辭退時，總教練曾豪駒透露，陳偉殷是徵詢的對象之一，不過由於已經停機，所以最後婉拒。
對此，陳偉殷表示：「最後名單決定還是以年輕選手為主，不想造成別人負擔，所以當下就決定完全關機，為明年來做準備，提早開機可能對身體負擔更大。」接著說道：「接到電話的時候，已經停機三個禮拜，重新再來，可能需要更多時間，所以當下只能婉拒。」
到場為中華隊加油 透露明年動向
選在古巴戰到場，陳偉殷解釋：「是昨天的飛機，所以今天才有時間過來，教練團有蠻多照顧自己的長輩，回來幫他們加加油，聊一下，至少還有人可以聊天。」關於中華隊闖入最終4強，他則表示：「看到年輕的選手打的很好，還好沒有扯大家後腿。」
關於明年規劃，他說：「明年不知道，反正就順其自然，一直以來就是盡力而為。」另外，有媒體問到明年經典賽資格賽，陳偉殷回應道：「有機會的話，意願還是會有，但還是要看教練團的決定。」
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