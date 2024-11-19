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▲委內瑞拉投手勝騎士（Mario Sanchez）是中職統一獅王牌投手，他在12強A組預賽對美國狂飆10次三振，表現相當吸睛。（圖／取自WBSC官網）

美國超級強打Matt Shaw在19打數中繳出11安、2轟、12分打點，打擊率高達5成79。（圖／取自WBSC官網）

第三屆世界棒球12強賽，中華隊昨天確定拿下晉級4強門票，將和B組龍頭日本、A組委內瑞拉、美國在東京巨蛋進行超級循環賽，這兩支美洲球隊都有多名大聯盟經驗的選手，或是備受矚目的潛力新秀，預賽即展現兇猛砲火，恐會對中華隊投手帶來不小壓力。委內瑞拉擁有本屆最多17名大聯盟選手經驗球員，且球員都在當打之年，在預賽就能看得出來火力兇猛，5場比賽，場場最少都有7支安打，預賽最終戰對荷蘭更敲出14安，以11：0在7局提前「扣倒」荷蘭，特別是PEREZ Carlos兄弟檔，兩人貢獻11支安打、4打點且打擊率都逼近4成。投手方面，委內瑞拉也是所有隊伍中，有最多旅台選手的球隊，包含富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）以及必贏多（Ricardo Pinto），這4人都在預賽登板過，相信在複賽也很有可能會被派出來對付熟悉的台灣隊友。美國隊前兩屆分別收亞軍、殿軍，本屆依舊人才濟濟，匯集多名職棒百大新秀，搭配擁有大聯盟經驗的老將，被看好擁有奪冠實力，儘管首戰意外以0：1敗給波多黎各，第3戰輸給委內瑞拉，但其餘3場幾乎都打下雙位數分數取勝，打線威力同樣不容小覷。其中小熊隊頭號新秀Matt Shaw在19打數中繳出11安、2轟、12分打點，打擊率高達5成79，另名打擊率破5成的是光芒農場的「腿哥」Chandler Simpson，本季在2A完成百盜里程碑，打擊也相當好，20打數11安3打點，兩人是非常稱職的開路先鋒。相較野手以年輕選手為主，投手平均超過30歲，7名具有大聯盟經驗，包含今年9月仍效力紅襪的44歲左投Rich Hil，還有本季在守護者隊曾升上大聯盟的左投Anthony Gose，以及台灣球迷比較熟悉的前樂天洋投狂威（Dylan Covey），牛棚戰力穩定，5場失分都沒差過3分。