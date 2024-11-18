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民眾黨今天舉行記者會，宣布黨主席柯文哲的「請假」期限延長3個月，到明年2月28日為止，屆時不排除繼續延長，至於黨主席職務則由緊急應變小組共同召集人黃國昌等3人代行職務。這樣的結果其實並不令人意外，但堂堂一個主要政黨的主席居然在自己沒有表達意願「被」請假，也是前所未聞。柯文哲8月29日因政治獻金的爛帳始終說不清楚，率民眾黨公職舉行記者會鞠躬道歉，並宣布自請調查，黨主席的位置也請假3個月，以避免黨內調查時有壓力。不久柯文哲就因京華城案遭檢調羈押禁見，羈押2個月後申請延押也獲法院同意。依目前的情況看，檢方不排除會將柯文哲「押好押滿」，在「2+2」期滿後（羈押兩次，每次最長2個月），才把柯文哲放出來，屆時柯文哲的黨主席請假期限早就逾期。近日媒體也不斷追問民眾黨要如何因應。民眾黨是柯文哲一手創立的黨，也經常被認為是「一人政黨」，各界都很難想像，少了柯文哲的民眾黨會是什麼樣貌？還能算是民眾黨嗎？尤其在柯文哲身陷囹圄的此時此刻，多數民眾黨公職更不願意觸碰柯文哲請假的問題，以免被認為是有二心，準備要取而代之。民眾黨中央委員會今天以委員提案的方式將柯文哲的請假延長3個月，並由黃國昌、林富男、李偉華3位中央緊急應變小組共同召集人代行其職務。中評會主委李偉華並表示，黨章沒有對請假期限做限制，即便柯文哲請假6個月之後仍可以再請；林富男則明確表示，「台灣民眾黨沒有代理主席的問題」。民眾黨離不了柯文哲、不會處理柯文哲並不令人意外，但民眾黨中央委員會的處理方式，卻讓人有些意外。在無法瞭解柯文哲意願的情況下，逕自宣布柯文哲的假期延長3個月，不啻是讓柯文哲「被」請假；而在柯文哲被請假之後，又宣布由黃國昌等3人代行職務，更有點把柯文哲「架空」的味道。如果這樣的邏輯可以成立，未來柯文哲出來之後，若不因為擔心影響民眾黨而不願回任也不請辭，中央委員會是不是也可以幫柯文哲請假到天荒地老、任期結束，然後由黃國昌等3人一直「代行」職務下去？那民眾黨黨中所謂的主席「因故無法執行職權」需選代理主席及補選的規定，豈不就形同具文？中央委員會既可以定義主席能否行使職權、又可以幫黨主席請假，還可以決定誰代理，豈不隨時可以把黨主席架空、放逐、取而代之？既然大家都知道民眾黨是一人政黨，中央委員會其實大可以裝傻，不去觸碰、處理這個問題，假裝這個問題根本不存在，等到柯文哲羈押4個月期滿，這個問題自然就消失。至於中央委員會了不起受到一些嘲諷，也不會真的掉塊肉。既然入了民眾黨的門，幫柯文哲揹點小鍋，也是天經地義。試想，中央委員會已經做了如此「完善」的安排，將來柯文哲出來之後，能主動說「我要復行視事」嗎？柯文哲要不就宣布請辭黨主席，找個人代理半年之後依黨章補選；要不就繼續這麼不清不楚的，既不辭職、也不回任，讓這3人繼續代理職務下去？柯文哲當初請假的理由是「自請調查」，但民眾黨至今清查毫無進度。中評會聲稱是因為柯文哲無法親自到中評會說明，所以調查遇到困難。但同樣是無法到場，柯文哲「被」請假怎麼就沒有困難？調查政治獻金案可以混過去，請假案又為何不選擇也用混的？柯文哲收押至今，個人形象一落千丈，已經很難再繼續坐在黨主席的位置上，黨內各個勢力也蠢蠢欲動，想要奪權或爭取最大的政治資本。中央委員會的決定看似是尊柯，其實是把柯文哲放在一個進退兩難的境地，讓原本可以大事化小的，變成小事化大。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com