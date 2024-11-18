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▲陳華在〈My Bad〉MV中大秀性感丰采。（圖／鮪魚肚影音提供）

▲陳華（左）Karencici首度合作卻默契絕佳。（圖／鮪魚肚影音提供）

以名曲〈想和你看五月的晚霞〉勇奪「全平台破億播放量」和「2023年Spotify冠軍歌曲」雙殊榮的小天后陳華，最新專輯《在極度愛你的日子裡》，首波主打歌〈My Bad〉邀得非常心儀的Karencici一起合作，曲風融合2000年代復古R&B、現代舞曲跟美式嘻哈元素，兩人在MV中也化身為暗黑芭比，香肩、辣腿、蠻腰大放送，一起打擊渣男，才推出就已經引起話題，而陳華更直呼：「長久以來的夢想成真。」陳華對於Karencici的音樂才華一見傾心，坦言：「有次在表演的場合遇到，看著在音樂中發亮的她，我就默默下定決心，將來一定要和她合作。」雖然是首度攜手，但在創作過程中，彼此展現絕佳默契，Karencici表示：「陳華希望這首歌能有舞曲節奏、性感氛圍，我們便一起融合她的想法，創作出一首具有2000年R&B元素的歌曲。」陳華亦首次在這首歌獻出挑戰唱跳舞曲的嘗試，配合演出的練舞過程對她來說更是一大突破。她提到：「第一次上課時，老師教了大約兩個8拍的動作。以前我學一個8拍可能需要兩個小時，但這次進步很快。」儘管行程滿檔，她仍抽空練習，MV拍攝期間，更是抱病上陣，堅持完成12個小時的高強度拍攝，還覺得當天有在雨中跳舞的片段，感到特別浪漫。〈My Bad〉創作動機是想鼓勵現代女性，多一些自信，因為越怕遇到渣男，就越容易遇到，希望大家都知道，自己是獨一無二的。尤其一句歌詞「不會在誰身上認出我」，傳遞了女性自信與獨立的力量。陳華想透過這首歌曲告訴大家：「世界上找不到另一個你，你就是獨一無二的。」而提到MV中的舞蹈，陳華笑說：「跟我最愛的Karencici共舞，也是給自己一個挑戰。」又呼籲粉絲：「一定要幫我看MV，我轉型成功，很sexy的那種。」她將於本月24日（週日）下午3點舉辦高雄簽唱會，地點就在新光三越左營店10樓舞台區，歌迷們千萬不要錯過。