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▲林憶蓮過去因不想破壞李宗盛的婚姻而離開台灣，前往加拿大，沒想到李宗盛一路狂追，最終兩人修成正果，但婚姻僅維持6年就結束。（圖／林憶蓮 臉書）

李宗盛演唱會選唱前妻林憶蓮的歌！擁有「華語流行音樂教父」封號的李宗盛，近期睽違10年在新加坡獅城開唱，地點就在新加坡室內體育館，而他也罕見另類「同框」前妻林憶蓮，演唱了曾為她寫的作品〈傷痕〉，大螢幕上更播放該首歌的MV，而兩人曾經相戀的種種細節也遭起底，過去李宗盛與香港DJ朱衛茵結婚，沒想到卻邂逅林憶蓮，最終李宗盛選擇拋下妻子與林憶蓮結婚，沒想到婚姻也僅維持短短6年就告終。李宗盛過去曾與香港知名DJ朱衛茵有段婚姻，朱衛茵還為李宗盛移居台灣，更為他生下2個女兒，但李宗盛在1992年邂逅林憶蓮，兩人互生情愫，雖然朱衛茵也曾試圖阻攔，而林憶蓮更為此逃往加拿大，只因不願破壞兩人婚姻，沒想到李宗盛轉頭就和朱衛茵離婚，一路追到加拿大找心上人。1998年，李宗盛和林憶蓮修成正果，步入婚姻的殿堂，兩人同年在加拿大舉行婚禮，後續李宗盛在2001年和老東家滾石音樂結束合作，和林憶蓮及女兒一同移居上海，之後因為爆發SARS疫情，李宗盛一家人為了躲避而遷居北京，但夫妻倆的感情卻漸漸出現問題，就算換環境也沒能改變，最後雙方無奈協議離婚，在2004年結束6年婚姻。沒想到距離李宗盛離婚已經20個年頭過去，竟還能聽見他現場演唱曾寫給愛妻的歌曲〈傷痕〉，讓不少歌迷淚目，而他也感慨表示這首歌是1995年的作品，還是百萬暢銷曲，不過他從未在其他城市唱過，雖然一旁大螢幕上就播放著林憶蓮的身影，不過李宗盛對前妻卻隻字未提。