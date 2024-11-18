我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林智勝（左）到大巨蛋12強賽現場觀賽支持中華隊，他受訪時還透露，昨晚在電視機前觀看澳洲戰，關鍵時刻都緊張到直接關掉電視，怕看了影響戰況。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽今（18）日來到預賽最後賽程，中華隊晚間18時30分對戰「紅色閃電」古巴，努力拚在前往東京巨蛋之前拿下第4勝。而今日大師兄「林智勝」也到大巨蛋現場觀賽，站在場邊的身影被網友轉發到網路上，笑喊「不知道古巴有沒有感覺背後涼涼的？」原來是林智勝在2015年12強賽中，打出經典的「致勝三分砲」，時至今日仍讓球迷們津津樂道，不少人笑翻直呼：「讓古巴看到先軟一半，這也是戰術嗎？」一名網友今日在Threads上發文，表示「在第一屆12強，5戰敲4轟的那個男人，今天也來到大巨蛋，不知道古巴有沒有感覺背後涼涼的？」原來是「大師兄」林智勝也到場觀賽支持中華隊，他受訪時還透露，昨晚在電視機前觀看澳洲戰，關鍵時刻都緊張到直接關掉電視，怕看了影響戰況，幸好中華隊獲勝晉級，他對於學弟們的表現也讚賞有加。林智勝2015年在第一屆12強賽中擔任隊長，第4戰對上古巴是晉級關鍵役，雙方比數1比1僵持不下，第8局下半輪中華隊進攻，當時1出局1、2壘有人，古巴隊總教練Victor Mesa兩度故意保送前棒打者郭嚴文，就是要抓林智勝。雖然中華隊處在劣勢，，最終也幫助中華隊以4：1擊退古巴，讓台灣球迷興奮到當晚難以入眠，也成就中職史上最經典的12強三分砲。如今林智勝再度現身於12強賽球場，且對手還是古巴隊，網友們紛紛笑喊，「古巴最害怕的男倫」、「古巴：還好觀眾席那個沒上場」、「讓古巴看到先軟一半，這也是戰術嗎？」、「古巴： 不是說今天沒有他了嗎！」、「古巴隊看到大師兄，應該瞬間落下巴」。