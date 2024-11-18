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▲張鈞甯（左四）是第46屆優良電影劇本獎的評審之一。（圖／記者蘇詠智攝）

張鈞甯為了參加「相親」，特別排開工作、專心投入，不希望因為自己的空閒太少，和有緣人因此錯過？身為華人區的當紅女星，能讓她心動其實不見得很難，她也不排斥和中意的對象先聊聊，看看彼此條件是否能夠互相配合，是否真的有緣分。其實她不是真的去相親，而是擔任第46屆優良電影劇本獎的評審，在過程中看到不少心儀的角色和劇本，才會以「相親大會」來形容，還為了能在10幾天之內看完76本劇本，特地將工作檔期的一部分排開，不想要有遺漏。曾經擔任過金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季「新灣流計劃」評審的張鈞甯，這次返台參與優良劇本的評選，認為地域不會阻礙創作人對這件事情的看法，只有真誠保持對創作的熱情才會是一部電影成為電影真正的靈魂，她覺得各地創作者們對於創作的熱情是相同的。電影之所以感動人心，創作者還是不能放棄初衷只為了迎合別人。在百忙之中還能接下這次評審工作，張鈞甯坦言曾被建議，如果一本劇本前20頁沒吸引她就放棄，她卻覺得如果後面有翻轉的話，也許會改觀，因此認真的看完，甚至看到眼睛脫窗。在與其他評審討論得主的過程中，她也會為自己喜歡的劇本爭取，本來以為2、3個小時就結束，沒想到最後花了5、6個小時才討論完，笑言這次學到從很多創作者身上看到不同角度的事情，而她相中的劇本雖然不見得都能獲獎，可是有不少都已經有在籌拍當中，顯然好的東西，大家都會有共識。她自己現在也兼製片，前陣子在台上映的《為我辦一場西式的喪禮》也是由她參與、將優良電影劇本獎獲獎作品變成電影的實例，她看到頒獎典禮上編劇們上台都很感動，有的人甚至是寫了7年，忍受孤獨的創作過程，才終於被看見。她也表示自己這回看到很多本子都很喜歡，有許多角色都想演，笑道：「如果他們願意來找我演，我都可以，不會很挑。」因此更覺得像是參加了一場相親，希望能替自己和好的創作人成功牽線：「我們也有在發想一些案子，進步很慢，真的需要優秀的編劇。」