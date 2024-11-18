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企業善盡社會責任，除了關心環保議題也希望透由電影及書香薰陶讓學子在人生的道路有所成長，為此郡都集團特別與影城合作，贊助一連串的公益電影活動。郡都集團日前邀請家扶中心的小朋友及社工人員，至喜樂時代影城總圖店觀看「種土 」電影紀錄片，藉此喚起民眾對環保議題的關心，響應關懷土地從你我做起。活動當天由郡都集團特助蔡家銘代表出席，他特別勉勵現場的小朋友，關心地球要從小做起 ， 把大自然的種子種在心裡面持續發酵。此次郡都集團創新透過舉辦「種土 」電影紀錄片喚起大家對環保議題的關心，除此之外 ，郡都也用電影跟年輕人交朋友 ， 散播愛心做公益贊助一連串的公益電影活動。緊接著登場的是12月份 「青春樂影動畫沙龍書展、影展」活動，將於高市圖總館跟喜樂時代影城總圖店雙場域舉辦，活動內容多元有趣，影片類型有導演新海誠「你的名字」、結集七位導演七部短片合集的 「天才狂歡派對：首部曲」及 「天才狂歡派對：最終章」，還有充滿正能量的「扶桑花女孩之舞」等動漫電影。郡都集團也提供幾場公益動漫電影讓青年學子共襄盛舉，活動詳情可洽喜樂時代影城高雄總圖店臉書。