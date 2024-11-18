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▲畫面中的葉珂駕駛一輛白色的勞斯萊斯被交通警察攔下，下車時不少網友指出她的小腹微微隆起。（圖／扒劇娛哥微博）

▲黃曉明在電影首映會中為女友葉珂向大眾道歉，甚至數度哽咽，強調「一定會處理好私事」。（圖／新浪娛樂微博）

▲葉珂在微博發文表示，為自己過去失言佔用社會版面道歉，經過反省，決定退出網路，當回一個平凡的人。（圖／葉珂微博）

▲葉珂日前被狗仔拍到已經懷孕，在助理的護送下前往醫院做產檢，黃曉明則是默默尾隨在後，還跑去買烤地瓜給女方吃。（圖／攝影劉大錘微博）

中國男星黃曉明與前妻Angelababy（楊穎）離婚後，上月高調認愛網紅葉珂，不料對方卻被爆出直播失言、自創品牌抄襲、與前夫財產劃分不清等糾紛，爭議不斷的她最終選擇退網回到普通人的身分，日前黃曉明出席活動時還為此鞠躬、哽咽道歉。不過數日，近來葉珂卻再次被拍到疑似有孕，還高調駕駛勞斯萊斯在上海街頭擺拍曬孕肚。近日有粉絲在中國社交平台「微博」中爆料，曬出一段疑似偶遇葉珂的影片。畫面中葉珂駕駛一輛白色的勞斯萊斯現身上海外灘，穿著休閒的她搖下車窗與交通警察交談，將車交給泊車人員後就快步離開現場，下車時葉珂微微隆起的小腹也再次成為熱議的焦點。雖然有人質疑畫面中的女子並非葉珂，但外流的影片中拍攝角度非常完整，更多網友則是直接開酸：「自己找狗仔拍的吧又想炒作？」、「退網退到開勞斯萊斯上街被偶遇」、「2024年了我還能看到什麼是母憑子貴」、「她真是一刻都不消停」、「曉明哥司機都不給配一個嗎？」、「黃曉明前兩天鞠躬道歉白演了」、「葉就像是地獄派來收拾黃的使者」、「好一對臥龍鳳雛。」先前黃曉明與葉珂公開戀情後，女方的黑歷史也頻頻被挖出，形象全毀外，連連不斷的爭議也讓兩口子幾乎每天都掛在微博熱搜榜中。上週黃曉明出席電影發片活動時，談到感情爭議還低頭鞠躬致歉長達8秒，哽咽道：「我真的非常抱歉，內心真的很難過，但是沒有辦法」、「我一定會處理好私事，同時也會努力把自己工作做好」。葉珂則是在更早之前就在個人微博中，表達對佔用公共資源的歉意，並稱參與名媛培訓班、索要天價撫養費均為謠傳，基於家人與身體不適等問題，目前決定退出網路。