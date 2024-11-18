我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年世界棒球12強賽，中華隊今（18）日晚間在台北大巨蛋交手古巴，由於中華隊已經確定以分組第2晉級4強，無論勝敗都不影響晉級，靠著投打發揮，終場中華隊以2：0擊敗古巴，繼2015年首屆12強再次戰勝古巴，重新擦亮「古巴剋星」的招牌。中華隊與古巴的對決可追溯至1983年第六屆洲際盃棒球賽，當時中華隊投手莊勝雄完投9局，率隊以13：1擊敗當時世界棒壇霸主古巴。次年，1984年古巴世界盃棒球賽，中華隊再次在8強循環賽以7：4力克古巴，甚至獲得古巴總統卡斯楚的接見，可說是無上的榮耀。1985年美國公開賽，中華隊以7：2再度擊敗古巴，取得對戰3連勝，一度成為「紅色閃電剋星」。1986年荷蘭世界盃，中華隊以4：3險勝古巴，從1983年至1986年間，中華隊與古巴7次交手，取得4勝3敗對戰優勢。2006年洲際盃棒球賽，中華隊在台中洲際棒球場以4：3再次戰勝古巴，為近代台灣棒球史增添一筆光榮紀錄。2015年世界棒球12強賽，靠著林智勝一發致勝三分砲，助中華隊以4：1擊敗古巴，這場勝利更是中華隊在非邀請賽性質的國際賽事上，睽違29年再次擊敗這支勁旅。2023年WBC經典賽，中華隊1：7不敵古巴，無緣晉級8強複賽。本屆12強賽，中華隊在沒有壓力的消化試合，靠著投手群輪番壓制，以及吉力吉撈、張政禹貢獻打點，終場中華隊以2：0力克古巴，相隔9年再次擊退「紅色閃電」古巴。中華隊在預賽中表現亮眼，以4勝1敗的佳績成功以B組第二名晉級4強。接下來，中華隊將於21日展開超級循環賽，首戰對陣強敵委內瑞拉，22日迎戰美國，23日則將再次面對小組賽失利的日本隊，力圖復仇並爭取更佳排名。