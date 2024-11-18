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▲中華隊捕手吉力吉撈．鞏冠敲出3分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

吉力吉撈被封「脆笛酥帶貨王」！世界12強棒球錦標賽開打至今，中華隊已經取得4戰3勝，歷經勁敵韓國、多明尼加和澳洲，都接連打了勝仗，成功拿下東京複賽門票，其中捕手吉力吉撈‧鞏冠，因在「台澳大戰」上打出第1支安打，1發3分砲，讓全場球迷嗨到幾乎快讓台北大巨蛋掀頂，而不少觀看直播的粉絲也點出吉力吉撈的髒辮非常顯眼，神似台灣零食「脆笛酥」，更直呼：「我忍不住買了，脆笛酥帶貨王！」回顧昨（17）日晚間中華隊交手澳洲，在前8局就取得8：2的大幅領先，9局上半更是攻佔一、二壘，讓中華隊再度獲得添分機會，球團此時派出吉力吉撈‧鞏冠代打，沒想到一棒敲出左外野方向的3分砲，頓時讓全場球迷都瘋了。吉力吉撈開轟後甩掉球棒霸氣繞壘，接受全部隊員的掌聲，輪到總教練曾豪駒時，吉力吉撈更是上前擁抱，不過似乎沒控制好力道，讓曾豪駒接連後退2步，還差點站不穩，而曾豪駒搖頭晃腦的樣子，也掀起球迷熱議，不過最讓人關注的，還是吉力吉撈的髒辮，被網友直呼根本是「脆笛酥帶貨王」。網友在Threads上曬出吉力吉撈比賽的片段，直呼他的髒辮造型神似脆笛酥：「連看好幾天，我忍不住買了，脆笛酥帶貨王！撈哥好帥！」還附上已經打開包裝的脆笛酥，而根據《NOWnews今日新聞》記者對比，也發現兩者確實有幾分神似，可見吉力吉撈的討論度之高。