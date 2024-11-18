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▲全家拿鐵、美式、霜淇淋買一送一優惠。（圖／全家提供）

▲7-11歡慶中華隊戰勝古巴，美式、水果茶、泡麵、思樂冰優惠。（圖／7-11提供）

▲萊爾富歡慶中華隊第4勝到手，全品項咖啡、奶茶、冰茶買一送一。（圖／萊爾富提供）

2024世界12強棒球賽，今（18）日為預賽最後一天賽程，中華隊以2:0成績擊敗古巴，預賽4勝1敗晉級4強，將飛往東京巨蛋進行超級循環賽。各大超商與民眾同慶，推出限時優惠，7-11美式買2送2、泡麵買1送1；全家美式、拿鐵、霜淇淋買一送一。◾霜淇淋買1送1◾大杯特濃美式買1送1◾大杯特濃拿鐵買1送1◾旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶同品項買1送1◾CITY CAFE 濃萃美式 買2送2◾CITY TEA 香鑽水果茶 買2送1◾韓國農心辛香菇杯麵 買1送1◾思樂冰大杯全口味買1送1◾7-ELEVEN全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，總上限2000萬點◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）◾特大杯奶茶系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）以上不同價者以2件5折計◾指定糖餅買1送1◾ 茗京萃「美聲茶飲」，原價55元、特價39元◾Dlucio 氣泡酒加1元多1件◾OKchoice 爆米花兩種口味任選3件 99 元