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▲春風在《白衣蒼狗》拍攝期間，為了入戲，每天都保持很不開心的情緒。（圖／混血兒娛樂提供）

「玖壹壹」春風連續兩年入圍金馬獎，繼去年《請問，還有哪裡需要加強》獲新演員提名後，今年以新片《白衣蒼狗》入圍最佳男配角，自我打趣：「入圍當天接到電話，還以為自己又出事了，超級緊張。」他形容在片中比較不像他，背影都在生氣，每天準備到心情超不好，但就是這樣憤怒又不開心的樣子，讓他受到金馬獎評審的青睞。《白衣蒼狗》上半年還前往坎城影展放映，他在法國撞見《雷神索爾》男主角克里斯漢斯沃，也因為不通法文，要吃飯只能按圖點菜，有一次還點到兩盤沙拉。再度角逐金馬獎，春風直接說道：「沒有信心，看過小帥（施名帥）的作品（角頭–大橋頭），這是部很陰沉的片，跟我對戲是泰國人（萬洛隆甘迦 ，Wanlop Rungkumjad）。」原本春風在片中的角色是有個身障女兒的爸爸，花了3天默契，每天陪這位5歲的身障妹妹玩，只能比動作交流，然而相關內容被剪光，讓他替妹妹感到可惜。電影裡他的背影很生氣，還要走去踹狗籠，踹了很多次，對狗狗很歹勢。泰國男主角萬洛隆甘迦拍攝時也是心情很不好，因為角色都要處在抑鬱的情緒下，也不能一下子變得太開心，需要保留得情緒方便連戲。萬洛在泰國是廚師，會每天關心春風吃飽沒，最後春風拍完戲離開劇組時，送他新手機讓他感動到大哭。有一次春風到泰國找他，見面時看到他把手機拿出來，還不捨得用。萬洛是自己一個人來台灣拍戲，感覺很需要被照顧。倒是去法國春風覺得超好玩，那時是初夏，白晝很長，他早起散步先去吃早餐，街頭充滿浪漫的氣氛。他站在飯店門口2小時，見到一堆記者，原來以扮演漫威英雄「雷神索爾」知名的克里斯漢斯沃正好在那兒，今年的台灣之夜活動也正好在克里斯劇組的隔壁，不過還是有點距離。在法國期間，春風沒有豔遇，因為語言不通，還兩度遇見彭于晏遛狗。坎城的海灘上以前會有美女上空裸曬，春風坦言沒去海灘，說道：「要早一點跟我講。」不諳法語也造成春風在飲食方面的障礙，只能用手指圖片硬點餐，於是在那邊4天只有1天吃到他想吃的，有一次還點到2盤沙拉，還好另外一回有次點到他想吃的蝦子。出席金馬獎的服裝應該會是訂製西裝，目前他的心情頗為沈穩，既然搶獎的得失心沒那麼大，是否有企圖心爭取紅毯前5帥？他笑言：「很難啦！」他也還沒想得獎感言，比較看好施名帥或是《小雁與吳愛麗》曾國城。