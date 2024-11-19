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▲珍妮佛羅培茲也在奧斯卡榮譽獎頒獎晚宴上出現，為自己的新片和入圍聲勢預先造勢。（圖／美聯社／達志影像）

都曾經是銀幕上呼風喚雨女神的黛咪摩爾與妮可基嫚，過去未曾在電影中同台，近來兩人各自有新片《懼裂》和《Babygirl》被認為有望提名明年奧斯卡影后，因而彼此都頻頻出現在各種影劇活動場合，為自己在小金人爭奪戰的聲勢努力。黛咪比妮可較早在好萊塢大紅，妮可進入21世紀之後的發展卻是黛咪難以企及，目前也已經有艾美獎視后、奧斯卡影后等榮銜。除此之外，當兩人同框時，官方身高165公分的黛咪較號稱179公分卻有可能更高的妮可，硬是矮了半個頭，呈現出特別的身高差。黛咪摩爾與妮可基嫚在不同時期於好萊塢走紅，當黛咪以《第六感生死戀》變成票房女王時，妮可基嫚才剛以《霹靂男兒》從澳洲轉戰美國，黛咪還曾和妮可的前夫湯姆克魯斯合演好評佳作《軍官與魔鬼》，妮可則早一年就和黛咪的前夫布魯斯威利合作了電影《強者為王》。黛咪與老布一度是美國影壇最風光的巨星夫妻，後來則被阿湯與妮可取代。雖然如此，黛咪與妮可並沒有直接鬧過不和，就算在明年奧斯卡爭奪戰上是對手，鏡頭前也不會失了和氣。讓黛咪和妮可「世紀同框」的活動，是以往都在奧斯卡頒獎典禮上佔據一個段落、之後改到前一年11月另辦晚宴頒發的各種榮譽獎，像是終身成就、人道主義精神等獎，因為主辦單位也是舉辦奧斯卡的美國影藝學院，有心爭取小金人的影星絕對不會放棄在這個場子上亮相。今年除了妮可與黛咪外，還有珍妮佛羅培茲、席琳娜、柔伊莎達娜等，另一個被看好的影后強力人選安潔莉娜裘莉還帶著與布萊德彼特所生的兒子諾克斯一起出席，造成不少話題。眾女星把握機會為自己宣傳，誰才能收到效果？恐怕得等明年元月奧斯卡入圍名單公布時才會有答案。