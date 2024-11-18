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台北市警局接連傳出偷拍，大安分局郭姓員警、信義分局黃姓員警分別在各自任職的派出所駐地內女廁，裝設針孔偷拍女警及民眾如廁春光，涉嫌妨害秘密等罪，其中郭姓員警更被查出是「台版Ｎ號房」創意私房會員，日前已遭羈押。北市警局長李西河震怒，要求各單位於明晚10時前，全面完成各駐地反偷拍檢測，以維護員警及民眾隱私安全。綜合媒體報導，大安分局郭姓員警從警察專科學校畢業，分發到北市從警至今約7年多，工作表現正常，今年2月因警界「6年條例」遷調同分局另一派出所，因刑事局大動作偵辦「創意私房」，郭男憂身份曝光，今年10月底以不適任為由提出辭呈。但警方早已鎖定郭的行徑，就在他離職當日，前往其任職之派出所與住處執行搜查，查扣電腦、手機、硬碟等相關證據，發現他事後還會將這些偷拍影像分類，變態行徑令人髮指，警方依妨還秘密罪嫌送辦，日前遭檢方聲押獲准，全案正擴大追查中。信義分局黃姓員警則過去就曾傳出偷拍，今年7月同派出所女警如廁時，發現藏有針孔攝影機，立即通報所長。經調閱監視器畫面後，發現黃員曾進入女廁，偷拍影像中也清楚拍下他的臉，這才坦承犯行。經查，針孔至少拍下3名女警如廁，黃員自知法網難逃，主動提出辭呈，但因在職期間涉犯妨害秘密等罪，事實明確且惡性重大，分局已報請予以免職處分，並依妨害秘密罪移送偵辦。至於是否將偷拍影像外流、轉售，以及共有多少名受害者，目前仍待檢方進一步調查釐清。市警局指出，大安、信義分局員警涉妨礙秘密等案，市警局獲悉後主動調查，報檢察官指揮偵辦；涉案員警雖已辭職生效，仍將依警察人員人事條例予以免職，以杜絕再任警職，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。此外，局長李西河也下令全面檢測駐地反偷拍，如發現其他員警涉案依法嚴處，秉持「警紀警辦」毋枉毋縱，不掩飾、不庇縱、不護短，徹查到底絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。