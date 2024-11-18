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世界12強棒球賽，中華隊先後擊敗韓國、多明尼加以及澳洲，確定以B組第2身份闖入複賽，進入最終4強。下一階段複賽將於21日在東京巨蛋開打，中華隊明（19）日將和日本一同搭乘華航CI104班機前往東京，為即將到來的超級循環賽做備戰，全力爭取晉級冠軍戰門票。根據中華職棒聯盟消息，中華隊將於明日（19日）啟程前往日本，正式展開12強賽4強超級循環賽的征程。在出發前，球隊將於上午10點在桃園機場舉行簡單的送機儀式，屆時中華職棒大聯盟會長蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠，以及中華隊教練團與選手都將出席。中華隊將與日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本，由於機票全部由世界棒壘球總會（WBSC）一同處理，故中華隊無法單獨包機，與日本隊各分到12席商務艙，而澳洲要從日本回去，所以也分到12席商務艙，WBSC官方則有4席。中職會長蔡其昌表示：「24小時內要找出一台飛機，難度相當高，並且日本隊認為有違公平，不過有答應1個時間帶，目前看起來機會不大，但我們會盡力嘗試看看。」不過，回程將協調單獨包機，除了教練、球員、後勤團隊，還有應援團隊，希望中華隊全員一起回來。中華隊超級循環賽首戰將於11月21日對上委內瑞拉，接著22日迎戰美國，23日則將再度與日本交手，為小組預賽的失利尋求復仇的機會。喜迎中華隊成功挺進世界12強棒球賽四強，華航調整機隊運能，安排11月20日CI108桃園-東京航班放大機型，超過120個座位於今晚7點開賣，吸引大批球迷搶票；另回程東京返台航班也將盡力協助，全力服務旅客滿足市場需求，和全民一起為中華隊加油。