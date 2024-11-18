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▲《原子少年2》握手會圓滿成功。（圖／So-net提供）

男團選秀節目《原子少年2》近期順利播出總決賽，不過少年們的活動卻還沒停止，日前少年們舉辦「原子少年2畢業紀念握手會」，少年們除了祭出與粉絲近距離握手的福利外，天狼星的成員們更與粉絲猜拳，表示輸家要現場告白，猜贏的粉絲也成功讓偶像現場來一段深情演繹，讓粉絲尖叫連連。雖然原子少年2的賽事已正式畫下句點，但少年們的好感情並未中斷，據悉，風行者的成員們偶爾會私約遊樂園；克卜勒的洪暐與宰宰仍每週見面，讓他們自己都忍不住吐槽「看到都膩了！」而談起畢業後的感想，而天狼星的李家皓跟正耀兩人也大方分享，笑說自己畢業之後一直在吃東西，約打球的時候甚至還睡過頭放鳥潘永安；小行星的陳俊希則說自己最近終於有時間能夠回家看看家人還有貓，也表示很開心能透過握手會與粉絲近距離互動。據悉，《原子少年2》該場握手會更有2位忠實粉絲購買近150張，只為了上台與偶像互動1個小時，兩位粉絲透露分別是為晨之星的Alex與鄭彫秦而來，Alex得知後受寵若驚表示：「知道這位粉絲為我投了非常多票，深深感到在自己追夢的路上背後有人在支持的感覺，也會希望自己未來都不讓粉絲失望。」