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▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽。（圖／記者葉政勳攝）

世界12強棒球賽中華隊以4勝1敗的佳績進軍東京4強，打出令國人感動的一仗。據體育署書長鄭世忠透露，棒協理事長辜仲諒已承諾，預賽球隊每贏一場將發放1000萬元獎金，若奪得總冠軍，將再加碼3000萬元，以慰勞球員的辛苦奮戰為國爭光。而中華隊預賽勇奪4勝，已至少獲得4000萬元獎金。署長鄭世忠表示，選手們在賽場上的精彩表現，值得更多鼓勵與肯定，「我們希望球員能夠得到一些實質獎勵。預賽每贏一場就是1000萬，獎金分配由總教練負責。若拿下總冠軍，還會加碼3000萬元。此外，WBSC本身也設有獎金機制，希望選手們能夠獲得最高榮耀，拿下總冠軍。」此外，由於洛杉磯奧運棒球項目列入正式競賽，因此12強賽符合國光獎章一等二級的獎勵資格，中華隊球員若奪冠可獲得700萬元獎金，第二名500萬、第三名300萬。中華隊在不被看好下，以4勝1敗進軍東京，總教練曾豪駒感謝全台球迷應援，以及全隊上下的努力。曾總指出，最後一場對戰古巴，雙方呈現低比分的比賽，守備與投手群表現尤為重要，「五局邱智呈演出漂亮助殺，與戴培峰的精彩守備，成功守住了我們的氣勢，讓球隊能夠掌握比賽節奏。」曾總更表示，中華隊投手群在整個系列賽的表現超出預期，「每一位投手都展現完美的壓制力，這是我感到驕傲的地方。我們能取得這樣的成績，是因為全隊上下始終相信自己，相信我們能夠做到。接下來進入複賽，我們會帶著全台球迷的熱情與期待，繼續打出精彩的比賽。」