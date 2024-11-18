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近日網路流傳一部台灣某網紅拍攝女學生與男老師的校園劇情付費片，因場景內出現印有嘉義縣某公立高中的課桌椅，引起不少網友討論，使校方飽受困擾。校方今（18）晚發出聲明，指出有不肖人士擅自使用淘汰的木製課桌椅遭利用作為拍攝不雅影片道具，意圖與該校產生不當連結，已嚴重侵害校譽，校方將採取法律行動，絕不寬待。校方鄭重聲明，近日發現有不肖人士，未經本校同意，擅自惡意使用「本校淘汰之木製課桌椅」作為不雅影片之道具，該影片並以商業模式行銷，意圖與本校產生不當連結，致有混淆，嚴重侵害本校校譽及本校學生之名譽，校方對於此等行為嚴厲譴責，此舉不僅侵害本校名譽，更對社會大眾造成不良影響。校方強調，本校並未提供「淘汰之木製課桌椅」予不肖人士使用，任何冒用該校學生及該校人事物之一切相關行為皆屬觸法，並呼籲社會大眾共同維護網路環境，勿輕信未經查證訊息，為保障學校及學生權益，將依法追究涉案者相關民、刑事責任，一經查獲將採取法律行動，絕不寬待。縣府教育處也表示，縣轄學校淘汰的課桌椅依規定於台北惜物網進行拍賣，也媒合公益團體進行公益使用，經市府查察後，該校校內並無不雅影片的行為發生。針對該校遭不明人士將課桌椅做為不雅影片拍攝道具，市府予以嚴正譴責，將保留法律追訴權，並請該業者務必盡速下架影片，避免觸犯刑法第310條第2項「意圖散布於眾，而以文字或圖畫，指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」之加重誹謗罪。