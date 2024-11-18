中華隊開始習慣「贏的感覺」！世界12強棒球賽B組預賽在今（18）日落幕，中華隊以2：0擊敗強敵「紅色閃電」古巴隊，預賽5戰收下4勝1敗的絕佳成績，將在明（19）日出發前往日本東京巨蛋，進行12強賽的超級循環賽。陣中重砲曾頌恩，賽後受訪笑說自己是「躺著去東京」，不過也說中華隊從預賽開始習慣贏的感覺，希望能夠把這種感覺帶去東京。
自嘲躺著去東京 每一步都在寫故事
2024年世界12強賽B組預賽結束，中華隊拿下4勝1敗，排名小組第2位，和5戰全勝的日本隊，攜手晉級下一輪賽事，移師日本的東京巨蛋。
中信兄弟綽號「魚住」的曾頌恩，預賽共出戰4場，總共10個打席，敲出2支安打，貢獻2分打點。在台澳戰中，掃出清壘的二壘安打，是本屆中華隊第四棒的首支安打，也讓曾頌恩在賽後受訪時，自嘲說道：「我是躺著去東京。」
他坦言即將前往東京的心情，是很興奮又很期待，並說道：「從第一場贏球，大家很開心，到這場贏球，感覺大家開始習慣贏的感覺，希望把這種感覺帶到東京去。」至於對複賽有什麼期許，他引用總教練曾豪駒日前受訪時說的話：「就像曾總說的，我們在寫我們的故事，每走一步都是突破，創造屬於我們的故事。」
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2024年世界12強賽B組預賽結束，中華隊拿下4勝1敗，排名小組第2位，和5戰全勝的日本隊，攜手晉級下一輪賽事，移師日本的東京巨蛋。
中信兄弟綽號「魚住」的曾頌恩，預賽共出戰4場，總共10個打席，敲出2支安打，貢獻2分打點。在台澳戰中，掃出清壘的二壘安打，是本屆中華隊第四棒的首支安打，也讓曾頌恩在賽後受訪時，自嘲說道：「我是躺著去東京。」
他坦言即將前往東京的心情，是很興奮又很期待，並說道：「從第一場贏球，大家很開心，到這場贏球，感覺大家開始習慣贏的感覺，希望把這種感覺帶到東京去。」至於對複賽有什麼期許，他引用總教練曾豪駒日前受訪時說的話：「就像曾總說的，我們在寫我們的故事，每走一步都是突破，創造屬於我們的故事。」
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