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▲亞莉安娜是《魔法壞女巫》重要女主角之一，演出和演唱都是焦點。（圖／摘自IMDb)

▲近百年前由《綠野仙蹤》小說改編的黑白默片《女皇之友》，當時已在中華民國上海市的戲院放映過。（圖／記者蘇詠智翻攝自《申報》）

▲米高梅的《綠野仙蹤》到現在仍是美國觀眾最喜愛的電影之一，後續出現好幾部相關影片。（圖／摘自IMDb)

▲黑人主演的歌舞片《新綠野仙蹤》除了黛安娜蘿絲（中）擔任女主角外，還有麥可傑克森（左一）演稻草人。（圖／摘自lobby.cards）

▲《天魔歷險》曾在台灣暑假檔推出，票房和美國一樣不理想。（圖／記者蘇詠智翻攝自《自立晚報》）

▲《奧茲大帝》是迪士尼另外找編導發想出的《綠野仙蹤》另一版前傳，和《魔法壞女巫》人物雷同但情節大不同。（圖／摘自IMDb)

▲《魔法壞女巫》舞台劇原作是百老匯收入超越《歌劇魅影》、《悲慘世界》的經典大戲，電影版成績深受矚目。（圖／摘自IMDb)

根據20年來紐約百老匯收入最高的經典名劇之一改編的《魔法壞女巫》，堪稱近來最受矚目大片，包括樂壇小天后亞莉安娜、葛萊美獲獎並提名奧斯卡女星辛西亞艾利沃、首位華人奧斯卡影后楊紫瓊、《侏羅紀公園》傑夫高布倫等卡司陣容，使片子未映先轟動。台灣不少觀眾從預告已看出它和《綠野仙蹤》非常有關聯，但和另一部乍看很像的《奧茲大帝》又是什麼關係？其實兩部片是《綠野仙蹤》不同版本前傳，以下就要講清楚來龍去脈。這兩個故事的本源：電影《綠野仙蹤》，是根據一系列童書的第一本改編，雖然並非該書首度被拍成電影，卻是目前影響力最深遠的一部。童書原著由李曼法蘭克鮑姆所寫，共有10多本，早在20世紀初已經被改編成歌舞劇在劇場上演，反應還不錯，也陸續拍成黑白默片。其中民國14年推出、近一小時半的黑白默片版本，在當年的上海曾經於戲院上映，片名叫《女皇之友》，比《綠野仙蹤》還早了14年。米高梅重金巨製《綠野仙蹤》，則是民國28年底、29年分別在上海與香港上映，片名沿用至今，台灣是等到國民政府來台後才首度推出。這部片的開頭與結尾、桃樂絲都在家鄉時是黑白呈現，中間前進奧茲國的冒險過程才是彩色畫面，儘管主角幾乎都有自己的歌，卻還是桃樂絲演唱的〈Over the Rainbow〉最有名，人人耳熟能詳。《綠野仙蹤》在美國廣受喜愛，後面出現了好幾部衍生影片。近年來好萊塢選角策略「政治正確」掛帥，《小美人魚》等片換成黑人挑大梁後受到網友冷嘲熱諷，這一次《魔法壞女巫》雖然女主角艾法芭設定是一身綠皮，卻找了黑人女星辛西亞艾利沃化上綠色妝來扮演，還是逃不掉被網友消遣。事實上，黑人主演的《綠野仙蹤》早在46年前已經出現，故事從美國鄉村搬到紐約哈林區，桃樂絲從原作的小女孩變成年輕黑人女老師，由正當紅的樂壇大咖黛安娜蘿絲扮演，那時還沒有她走紅的麥可傑克森，演的是腦袋空空的稻草人，在台上映時的片名就叫《新綠野仙蹤》。《新綠野仙蹤》用了黑人紅牌歌星主演，又唱又跳卻沒有票房佳績，幾年後最擅拍家庭電影的迪士尼回歸原作的「白人小女孩」路線，拍攝了由原著第2、3本書結合改編的續集片，台灣戲院上映時叫做《天魔歷險》，讓桃樂絲再度以鄉下小女孩的姿態出現，遇上了一批新的奇幻生物朋友。沒想到編導既不走歌舞片形式，又把故事弄得太灰暗，桃樂絲竟然成為被精神醫師電擊治療的小可憐，大反派之一蒙比公主的嗜好居然是每天換不一樣的頭，小朋友看到反而嚇到，口碑不佳、票房慘敗，暫時斷了後續真人版電影的路。不過多年後，此片已成為有死忠粉絲的「邪典電影」之一，Disney+能看到這部片，片名卻誤標成《新綠野仙蹤》，似乎是從迪士尼頻道播映時就標錯到現在依然未改。轉機在《天魔歷險》上映將近10年後發生，葛雷格萊麥奎爾寫了《綠野仙蹤》的前傳小說，台灣上市時叫做《女巫前傳》，《魔法壞女巫》正是根據這本書改編，因為百老匯音樂劇版一推出就轟動，連續好幾年成為最熱的話題，連在《醜女貝蒂》、《歡樂合唱團》等影集都有提到這齣戲，或是翻唱其中的名曲。它的票房居高不下，長年和《獅子王》互爭冠軍，收入早就把老資格的《歌劇魅影》、《悲慘世界》等上個世紀的名劇遠遠拋在身後。因此，電影版的拍攝早就備受矚目，可惜幾度籌拍都因為某些問題停擺，以至於迪士尼已經又先推出了自家新編的《綠野仙蹤》前傳《奧茲大帝》。《魔法壞女巫》和《奧茲大帝》雖都是《綠野仙蹤》的前傳，不過主角人物不同，講述情節的角度就不相同，可以視為平行時空內不一樣版本的故事。在《魔法壞女巫》中，《綠野仙蹤》裡被大家認為是邪惡象徵的壞女巫，其實是被誤會的無辜者，奧茲國的魔法師才是心機小人，但《奧茲大帝》中此人本來只是小奸小惡，碰上了一群女巫姊妹後，有人因他而走入魔道，也有人想除掉他奪權，女巫之中的奸惡者比較糟糕。迪士尼曾經有過《天魔歷險》的失敗，高層卻沒有放棄再拍《綠野仙蹤》相關影片的希望，然而《魔法壞女巫》的版權不在他們手上，只好另外編自己的《奧茲大帝》。《奧茲大帝》固然成本過高、沒有特別大賺，卻已經比《天魔歷險》的大踢鐵板好太多，另方面，《魔法壞女巫》幾經波折，到了今年電影版才將要在全球各地上映，票房是否和百老匯版本一樣打遍群戲、罕有敵手？各方都在拭目以待。