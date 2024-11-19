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全台最具規模的指標性自由潛水泳池賽事「環太平洋自由潛水泳池賽」（2024 AIDA Pacific Rim Cup, PRC）於台中市北區運動中心舉行。本年為第六屆舉辦，首度以團體賽賽制進行，吸引來自台灣、香港、中國、南韓、南非、緬甸、日本、馬來西亞、印尼等九個國家的43支隊伍，共計226名選手參加響應，再次創下我國自由潛水賽事紀錄，更是世界規模最大的自由潛水賽事，突顯自由潛水作為許多民眾重要的運動及親水方式已經具有相當人口規模。STA靜態閉氣項目中，潘名洲先以7分48秒打破STA項目台灣男子紀錄，不過半小時後卻被在賽事第二日的動態無蹼平潛（Dynamic without fins, DNF）項目中，另外，動態雙蹼平潛（Dynamic with Bi-fins, DYNB）一項，李柏彥選手以253公尺成績刷新去年世錦賽中創下的250公尺國家紀錄，來自日本的Hanako Hirose也以212公尺的亮眼成績突破自身最佳紀錄並奪得該項目女子冠軍。此場賽事不僅只有打破國家紀錄令人驚艷！第一日靜態閉氣項目有超過30位選手以一口氣完成了5分鐘以上的閉氣，更有五位選手有7分鐘以上的佳績。第二日動態平潛項目也有半數以上選手以優秀的競賽表現突破百米距離，而其中也包含50歲以上的長青組選手嘗試挑戰生涯最佳紀錄！這些傑出的成績充分展現出台灣自由潛水運動正穩步邁向專業競技化發展的現況，台灣擁有眾多具潛力且進步迅速的優秀自由潛水選手，未來前景令人期待！潛水協會理事長王文彥理對此表示：