全台最具規模的指標性自由潛水泳池賽事「環太平洋自由潛水泳池賽」（2024 AIDA Pacific Rim Cup, PRC）於台中市北區運動中心舉行。PRC是我國最具規模的賽事活動，更是亞洲重要賽事之一，期望透過在台灣舉辦國際化的比賽，促進國內外選手交流，也希望能藉由比賽提升國內自由潛水運動風氣，帶動我國自由潛水實力整體提升。本年為第六屆舉辦，首度以團體賽賽制進行，吸引來自台灣、香港、中國、南韓、南非、緬甸、日本、馬來西亞、印尼等九個國家的43支隊伍，共計226名選手參加響應，再次創下我國自由潛水賽事紀錄，更是世界規模最大的自由潛水賽事，突顯自由潛水作為許多民眾重要的運動及親水方式已經具有相當人口規模。
多項自由潛水項目於賽事首日接連刷新國家紀錄！
STA靜態閉氣項目中，潘名洲先以7分48秒打破STA項目台灣男子紀錄，不過半小時後卻被詹凱翔以7分57秒刷新紀錄，令全場激動不已；另外則是來自香港的呂希澄也以5分54秒成績突破STA項目的女子香港紀錄。在動態有蹼平潛（Dynamic with fins, DYN）一項，是由我國知名選手張逸先以236米成績突破自己過往成績並於男子組奪冠，女子組則由謝新英選手以167米成績奪冠。
在賽事第二日的動態無蹼平潛（Dynamic without fins, DNF）項目中，詹凱翔手以200公尺的成績突破自己在去年PRC創下的190公尺亞洲紀錄，穩坐DNF動態無蹼平潛項目紀錄保持人寶座；女子動態無蹼平潛項目則由謝新英選手以130公尺成績奪冠。另外，動態雙蹼平潛（Dynamic with Bi-fins, DYNB）一項，李柏彥選手以253公尺成績刷新去年世錦賽中創下的250公尺國家紀錄，來自日本的Hanako Hirose也以212公尺的亮眼成績突破自身最佳紀錄並奪得該項目女子冠軍。
此場賽事不僅只有打破國家紀錄令人驚艷！第一日靜態閉氣項目有超過30位選手以一口氣完成了5分鐘以上的閉氣，更有五位選手有7分鐘以上的佳績。第二日動態平潛項目也有半數以上選手以優秀的競賽表現突破百米距離，而其中也包含50歲以上的長青組選手嘗試挑戰生涯最佳紀錄！這些傑出的成績充分展現出台灣自由潛水運動正穩步邁向專業競技化發展的現況，台灣擁有眾多具潛力且進步迅速的優秀自由潛水選手，未來前景令人期待！
潛水協會理事長王文彥理對此表示：「本次賽事展現台灣自由潛水運動的亮眼成績，台灣選手創下多項新紀錄，整體表現大幅提升，吸引了許多新手參與，也引來外國選手與裁判前來交流學習，充分證明台灣自潛運動的蓬勃發展與國際吸引力，未來勢必持續發揚光大。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
STA靜態閉氣項目中，潘名洲先以7分48秒打破STA項目台灣男子紀錄，不過半小時後卻被詹凱翔以7分57秒刷新紀錄，令全場激動不已；另外則是來自香港的呂希澄也以5分54秒成績突破STA項目的女子香港紀錄。在動態有蹼平潛（Dynamic with fins, DYN）一項，是由我國知名選手張逸先以236米成績突破自己過往成績並於男子組奪冠，女子組則由謝新英選手以167米成績奪冠。
在賽事第二日的動態無蹼平潛（Dynamic without fins, DNF）項目中，詹凱翔手以200公尺的成績突破自己在去年PRC創下的190公尺亞洲紀錄，穩坐DNF動態無蹼平潛項目紀錄保持人寶座；女子動態無蹼平潛項目則由謝新英選手以130公尺成績奪冠。另外，動態雙蹼平潛（Dynamic with Bi-fins, DYNB）一項，李柏彥選手以253公尺成績刷新去年世錦賽中創下的250公尺國家紀錄，來自日本的Hanako Hirose也以212公尺的亮眼成績突破自身最佳紀錄並奪得該項目女子冠軍。
此場賽事不僅只有打破國家紀錄令人驚艷！第一日靜態閉氣項目有超過30位選手以一口氣完成了5分鐘以上的閉氣，更有五位選手有7分鐘以上的佳績。第二日動態平潛項目也有半數以上選手以優秀的競賽表現突破百米距離，而其中也包含50歲以上的長青組選手嘗試挑戰生涯最佳紀錄！這些傑出的成績充分展現出台灣自由潛水運動正穩步邁向專業競技化發展的現況，台灣擁有眾多具潛力且進步迅速的優秀自由潛水選手，未來前景令人期待！
潛水協會理事長王文彥理對此表示：「本次賽事展現台灣自由潛水運動的亮眼成績，台灣選手創下多項新紀錄，整體表現大幅提升，吸引了許多新手參與，也引來外國選手與裁判前來交流學習，充分證明台灣自潛運動的蓬勃發展與國際吸引力，未來勢必持續發揚光大。」