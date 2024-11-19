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U19籃球聯盟在台北市和平國小進行U12一般組第2組例行賽，未來籃圖一日兩戰信義Heat與TKO，順利以45：26與57：45拿下2連勝。「我曾經在美國待過，在台灣也當過選手。我覺得台灣小朋友比較沒有勇氣，對於未來發展也比較沒有規劃，我希望能在學生的階段讓他們學習到如何思考，學習禮貌，知道好的球員應該是什麼模樣，對於他們出社會一定有幫助。」孫瑋成說。未來籃圖中鋒翁子皓今天兩戰貢獻6分、13籃板，還會幫忙擋拆、傳小球，身手全面。3歲就開始摸球的他，9歲接受正規訓練，除了在校隊打球，去年也來到未來籃圖，希望提升自己的能力。「學校要讀書，練習時間比較少，來這邊可以交到志同道合的夥伴，我覺得很好玩。」翁「因為爸爸喜歡，我就跟著看他的影片，覺得他跟團隊的默契很好，我也希望能成為那樣的球員，自己表現如何沒關係，球隊贏球最重要。」翁子皓說。信義Heat26：45不敵未來藍圖，平均個子矮一截的他們依然奮戰到最後一刻，當中後衛徐資恩屢屢殺進殺出，得到6分、6籃板、2助攻，而他今年才五年級。「爸爸以前是校隊，現在也有打社會組，不過我是因為哥哥在打球才跟著打。」跟翁子皓一樣，為了加強自己而加入俱樂部球隊的徐資恩現在幾乎每天跟籃球為伍，他的父母也很開明，「爸媽說只要不要考太爛，就可以讓我一直打球。」信義Heat教練徐侑廷透露，其實徐資恩才來報到一個多月，已經展現「神經刀」天賦，「只是他很害羞，隊友常不清楚要怎麼跟他配合，籃球是需要大量溝通的運動，我希望他可以多講話，讓別人知道他在想什麼。」徐侑廷帶隊一年多，是他第一次帶少年籃球，不過對於基層教育已有一套理念，「這年紀對於陌生的環境是會害怕的，所以教練要給他們更多的信心跟耐心，其實就想想自己小時候的心情，就可以稍微理解他們的狀態。」徐侑廷認為自己不是傳統的教練，並非說一就是一，「俱樂部的小朋友比較有自己想法，我會聆聽他們的意見，鼓勵他們多思考。而且能跟他們找到共同的語言，對我來說是很有成就感的事。」TKO教練陳柔伊目前還只是大學生，已經跟小朋友打成一片，球隊雖以13分之差不敵未來籃圖，陣中唯一女將顏湘庭今天沒有得分，但執行戰術得宜，防守也不遜色，陳柔伊笑說站在女生立場，她會給顏湘庭多一點「疼惜」，「我知道跟一群男生打球的心態，她會比較想傳給男生得分，事實上她的觀念、技術、運球等等，都是全隊最優秀的。」