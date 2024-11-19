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▲根據《紐約郵報》報導，大都會與Juan Soto已經與紐約大都會進行了面談。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約洋基外野手Juan Soto季後成為自由球員，目前吸引多支豪門球隊追求他，其中也包括洛杉磯道奇隊。不過道奇隊媒《Dodgers Territory》主持人、前道奇隨隊記者Alanna Rizzo並不看好這一筆操作。（圖／美聯社／達志影像）

根據美國媒體《紐約郵報》報導，MLB美國職棒大都會老闆Steve Cohen率領高層管理團隊，與備受矚目的自由球員超級巨星Juan Soto進行了一次「非常細緻」的會面，目標是爭取這位26歲明星球員的加盟。會議在加州紐波特海灘附近的一個秘密地點舉行，所有跡象顯示，這次會談進展順利。據悉，大都會棒球總裁David Stearns與新任總教練Carlos Mendoza也陪同出席，並留下了正面的印象。儘管目前尚不清楚是否在會議上正式提出報價，但可以確定的是，Juan Soto的合約金額很可能刷新目前由Shohei Ohtani創下的歷史紀錄。消息指出，除了大都會之外，多倫多藍鳥隊（Blue Jays）和波士頓紅襪隊（Red Sox）也與Soto進行了面談。而紐約洋基隊（Yankees）則計畫於週一飛往加州進行他們的會談。Soto在2024賽季於布朗克斯效力，擊出41支全壘打，打擊率達到0.989 OPS，與Aaron Judge合作組成了歷史上最強的打擊組合之一。洋基老闆Hal Steinbrenner將率領包括總經理Brian Cashman與總教練Aaron Boone在內的團隊參與會議。然而，大都會在競爭中擁有幾項優勢，包括Steve Cohen的財務實力與不計成本追求成功的決心。大都會過去兩季擁有MLB最高的薪資總額，而今年球季更闖入國聯冠軍賽（NLCS），顯示球隊正在持續上升的軌道中。此外，大都會將在2024年從薪資表上騰出1.5億美元的空間，這對於吸引Soto加盟無疑是利好因素。這場Juan Soto的自由球員爭奪戰將成為本次冬季會議最受矚目的話題之一。洋基與大都會各有優勢，但