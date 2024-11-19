根據美國媒體《紐約郵報》報導，MLB美國職棒大都會老闆Steve Cohen率領高層管理團隊，與備受矚目的自由球員超級巨星Juan Soto進行了一次「非常細緻」的會面，目標是爭取這位26歲明星球員的加盟。
會議在加州紐波特海灘附近的一個秘密地點舉行，所有跡象顯示，這次會談進展順利。消息人士稱，大都會在這次會議中進行了一場「大型展示」，內容規劃詳細且專業。Juan Soto被認為是本次自由球員市場的最大獎項，大都會目前被視為最具競爭力的追逐者之一。
據悉，大都會棒球總裁David Stearns與新任總教練Carlos Mendoza也陪同出席，並留下了正面的印象。儘管目前尚不清楚是否在會議上正式提出報價，但可以確定的是，Juan Soto的合約金額很可能刷新目前由Shohei Ohtani創下的歷史紀錄。
消息指出，Juan Soto的合約總值可能高達6億美元，甚至可能挑戰7億美元（未含延期支付）。這將超越Ohtani的歷史性合約，成為MLB史上最大合約之一。
除了大都會之外，多倫多藍鳥隊（Blue Jays）和波士頓紅襪隊（Red Sox）也與Soto進行了面談。而紐約洋基隊（Yankees）則計畫於週一飛往加州進行他們的會談。Soto在2024賽季於布朗克斯效力，擊出41支全壘打，打擊率達到0.989 OPS，與Aaron Judge合作組成了歷史上最強的打擊組合之一。
洋基仍不放棄Soto
洋基老闆Hal Steinbrenner將率領包括總經理Brian Cashman與總教練Aaron Boone在內的團隊參與會議。洋基的棒球管理層對於簽下Soto的決心極為強烈，並認為他是未來建隊的核心。值得一提的是，洋基隊兩年前成功以9年3.6億美元的報價留住Aaron Judge，因此擁有一定的談判優勢。
然而，大都會在競爭中擁有幾項優勢，包括Steve Cohen的財務實力與不計成本追求成功的決心。大都會過去兩季擁有MLB最高的薪資總額，而今年球季更闖入國聯冠軍賽（NLCS），顯示球隊正在持續上升的軌道中。此外，大都會將在2024年從薪資表上騰出1.5億美元的空間，這對於吸引Soto加盟無疑是利好因素。
這場Juan Soto的自由球員爭奪戰將成為本次冬季會議最受矚目的話題之一。洋基與大都會各有優勢，但大都會老闆Steve Cohen的強大財務實力與球隊的未來規劃，或許會成為決定性因素。Juan Soto最終的選擇將對MLB未來數年的格局產生深遠影響。
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據悉，大都會棒球總裁David Stearns與新任總教練Carlos Mendoza也陪同出席，並留下了正面的印象。儘管目前尚不清楚是否在會議上正式提出報價，但可以確定的是，Juan Soto的合約金額很可能刷新目前由Shohei Ohtani創下的歷史紀錄。
消息指出，Juan Soto的合約總值可能高達6億美元，甚至可能挑戰7億美元（未含延期支付）。這將超越Ohtani的歷史性合約，成為MLB史上最大合約之一。
除了大都會之外，多倫多藍鳥隊（Blue Jays）和波士頓紅襪隊（Red Sox）也與Soto進行了面談。而紐約洋基隊（Yankees）則計畫於週一飛往加州進行他們的會談。Soto在2024賽季於布朗克斯效力，擊出41支全壘打，打擊率達到0.989 OPS，與Aaron Judge合作組成了歷史上最強的打擊組合之一。
洋基仍不放棄Soto
洋基老闆Hal Steinbrenner將率領包括總經理Brian Cashman與總教練Aaron Boone在內的團隊參與會議。洋基的棒球管理層對於簽下Soto的決心極為強烈，並認為他是未來建隊的核心。值得一提的是，洋基隊兩年前成功以9年3.6億美元的報價留住Aaron Judge，因此擁有一定的談判優勢。
然而，大都會在競爭中擁有幾項優勢，包括Steve Cohen的財務實力與不計成本追求成功的決心。大都會過去兩季擁有MLB最高的薪資總額，而今年球季更闖入國聯冠軍賽（NLCS），顯示球隊正在持續上升的軌道中。此外，大都會將在2024年從薪資表上騰出1.5億美元的空間，這對於吸引Soto加盟無疑是利好因素。
這場Juan Soto的自由球員爭奪戰將成為本次冬季會議最受矚目的話題之一。洋基與大都會各有優勢，但大都會老闆Steve Cohen的強大財務實力與球隊的未來規劃，或許會成為決定性因素。Juan Soto最終的選擇將對MLB未來數年的格局產生深遠影響。