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美國股市經歷上週的低靡後，本週聚焦晶片業龍頭輝達（Nvidia）即將於週三公布的財報，加上投資人尚在觀望主要零售商的後續報告，以及美國新任財長人選等因素，18日美股主要指數互有漲跌。綜合《CNBC》等外媒報導，有消息指美國總統當選人川普，有意放寬自動駕駛相關法規，不只激勵特斯拉股價週一收漲5.6%，也帶動科技股上漲，蘋果和Netflix股價分別漲了1.3%和 2.8%，而AMD則飆升近3%。不過，並非所有科技股皆上揚，輝達週三發布的報告仍然是投資者最關心的問題，由於知情人士透露，輝達Blackwell伺服器有過熱問題，導致該公司週一股價下跌約1.3%。Bokeh Capital Partners投資長福瑞斯特（Kim Forrest）表示：「本週明星股是輝達，該公司最近被納入道瓊指數，這突顯該公司對所有關鍵指數的重要性。除非在此之前有一些資訊公布，否則市場將拭目以待輝達財報進展。」除了輝達之外，投資人也在等待主要零售商的一批財報，可以讓人們更深入了解經濟和消費者支出的健康狀況。迄今為止，約93% 的標普500指數公司已公布業績。FactSet的數據顯示，超過74%的公司獲利超出預期，62%的公司營收超出預期。18日收盤，美股道瓊指數下跌55.39點，或0.13%，收43389.6點；那斯達克指數上漲111.68點，或0.6%，收18791.81點；標普500指數上漲23點，或0.39%，收5893.62點；費城半導體指數上漲55.18點，或1.14%，收4888.77點。