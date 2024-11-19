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美國總統當選人川普（Donald Trump）勝選後，由於其對加密貨幣展現友好態度，比特幣價值連創新高，現在傳出他的社交媒體公司、川普媒體集團（Trump Media & Technology Group，DJT）將收購加密貨幣交易平台Bakkt，雙方已在進行「深入談判」。綜合外媒報導，知情人士透露，DJT預計將收購Bakkt的全部股份，但暫時不清楚價格。美股週一收盤，Bakkt股價暴漲162%，還多次因大幅波動而觸發熔斷，川普媒體集團股價也大幅攀升16.65%。川普在競選期間曾數度強調，上任後將推動加密幣發展，讓美國成為全球加密幣及比特幣之都，收購Bakkt將使川普能進一步擴張在加密貨幣領域的商業利益，儘管他明年初就要就任美國總統。