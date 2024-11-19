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▲汪建民生前即簽署器官捐贈同意書。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民（右）和媽媽在天上團聚。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民成功捐出眼角膜，台大醫院發給器官捐贈者感謝狀。（圖／汪建民臉書）

演員、「鐵頭」汪建民去年確診肺腺癌第四期，今年病情一度控制得宜，還復出上節目、開直播，豈料，10月7日晚間不敵病魔，在親友陪伴下撒手人寰，享年56歲，告別式在13日於二殯圓滿結束，汪建民長眠新店青潭寶塔花園。汪建民女友Joan昨（18）日發文，透露汪，完成遺愛人間的心願，汪建民的臉書昨天晚上更新貼文，發文者為女友Joan，她向外界報告汪建民完成生前器官捐贈的願望，文末註記，字字句句令人鼻酸。Joan附上台大醫院送來的器捐感謝狀，親友和粉絲留言：「哥一直都是善人」、「永遠懷念建民哥」、「建民哥已經離開我們42天，很快就要7749天了...好想好想他...他沒有離開, 只是換了個方式來活著」、「感謝建民哥無私遺愛人間，感恩祢的大愛」、「親愛的建民兄，你將用另一種形式，在這個娑婆世界繼續活下來！」汪建民在臨終前，即便已經陷入昏迷、意識模糊，某次聽到社工在病房問家人，若有狀況要不要簽器捐卡，汪建民突然用盡力氣說：由於汪建民的骨頭、腦部等器官都是癌細胞，醫院最終將他的眼角膜捐出，遺愛人間，Joan表示：「他盡最後的努力去幫助了別人。」1.符合腦死條件而器官功能正常2.無惡性腫瘤病史3.無愛滋病病史4.無明顯敗血症5.無長時間（15分鐘以上）低血壓、休克或無心跳6.肺臟捐贈者必須胸部X光清晰，無明顯胸部外傷、胸腔手術之病史7.無明顯肝病史或肝損傷（非絕對）8.無長期控制不良的心臟血管疾病、高血壓或糖尿病、心臟畸型之病史（非絕對）9.年齡60歲以下者（非絕對）10.未患有無法控制的感染性疾病，如庫賈氏病（Creutzfeldt-Jakob Disease）等資料來源：中華民國器官捐贈協會