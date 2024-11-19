我是廣告 請繼續往下閱讀

▲季節性情感疾患常發作於秋冬，因此被稱為「冬季憂鬱症」。（示意圖／取自photo AC）

▲改善冬季憂鬱症的方法之一，可進行適當運動。（示意圖／取自unsplash）

一名粉領族王小姐近年每逢季節轉換，早上經常無法準時起床，上班總感覺情緒低落，一直想睡覺，注意力難集中，對很多事都提不起勁，連不少同事都注意到她的異常，並建議她就醫，精神科發現是「季節性情感疾患」引起，經過治療並進行生活調整後，狀況明顯改善。針對季節性情感疾患，國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈說，患者的情緒困擾會在特定的季節出現，而正式的精神醫學診斷中雖無此名稱，但將相關症狀歸類於重鬱症或雙相情緒障礙症的季節性發作特徵，常發作於秋季或冬季，並於春季緩解，因此也被稱為「冬季憂鬱症」。◼️大部分的時間感到情緒低落。◼️對很多事失去興趣。◼️食慾及體重改變。通常是食慾增加，尤其愛吃碳水化合物，導致體重上升。◼️睡眠習慣改變。通常變得嗜睡。◼️精力下降，常感到疲倦。◼️感到內疚，無價值感。◼️難以集中注意力。◼️思考或行為變得較遲緩。◼️出現自殺意念。對於冬季憂鬱症的發作原因，楊宇祈指出，研究發現秋、冬的憂鬱症發作可能與日照時間較短有關，因缺乏陽光照射，可能造成大腦下視丘難以正常運作，並影響褪黑激素（melatonin）、多巴胺（dopamine）、血清素（serotonin）等腦部神經傳導物質的作用。過去顯示，冬季憂鬱症盛行率與緯度、年齡及性別有關，居住在離赤道愈遠、冬季白晝越短的地區，冬季憂鬱症的比率愈高，尤以年輕人、女性有相對較高風險。針對治療，楊宇祈說，若有前述症狀，可尋求醫療協助，常見療法包括心理治療、藥物治療與光照治療，或可進行自我療癒，但當自我調整方式無法改善，應儘速就醫，才能有效提升生活品質。◼️適當運動：維持有氧運動有助改善情緒。◼️均衡飲食：可多攝取富含色胺酸食物，例如黃豆製品、雞胸肉、魚類等，也可考慮增加維生素D攝取。◼️適度曬太陽：白天可多到戶外活動，適度接受陽光照射。◼️進行紓壓活動：透過休閒、嗜好可紓解壓力，也可進行腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、自我暗示等放鬆練習。◼️尋求社會支持：維持正向人際互動，適當交流並抒發情緒，有助支持情緒。◼️養成良好睡眠習慣：包括固定上床與起床時間、睡前不使用3C產品、睡前避免劇烈運動、不在床上進行睡眠或性行為以外活動等。