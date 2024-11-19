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陳姓男子日前涉嫌在高鐵車廂毆打女乘客還持刀刺餐桌，被警方逮捕後，昨（18）日上午移送台北地檢署複訊，檢方訊問後以陳男涉犯恐嚇公眾等罪，向法院聲請羈押，台北地方法院晚間裁定新台幣2萬9000元交保，並限制住居。檢警調查，16日上午陳男於高鐵台中站搭乘814次列車，由於座位已滿，陳男便坐在車廂間通道，被害女子於高鐵苗栗站上車，進入車廂時發現陳男坐在車廂出入口，陳女直接跨越坐在地上的陳男，陳男隨即口頭表達不滿，女乘客則進入第10車廂入座，並未通報相關人員。列車行經板橋站時，陳姓男子前往第10車廂理論並毆打女乘客，目擊民眾見狀立即勸阻，不料陳男竟從後背包取出1把長刀，隨即大力刺入餐桌，幸未造成其他旅客傷亡。列車長與服勤員接獲通報趕至現場，同時通報高鐵行控中心請求鐵警到場。鐵路警察局台北分駐所立即派員趕赴高鐵車站，但陳男在高鐵列車抵達台北站後，從第10車廂後車門下車逃逸。警方調閱監視器影像追查，發現陳男逃逸後還變裝和不斷製造斷點，最後逃到南投縣住處。16日下午4時，警方在南投將陳男拘提到案，陳男對於案發原因並未多說，只表示帶刀是為了防身。警方昨日中午依刑法恐嚇公眾罪移送北檢偵辦。承辦檢察官訊問後，認為陳男涉犯恐嚇公眾、恐嚇、傷害等罪犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據之虞等羈押事由，向法院聲請羈押。晚間法院裁定2萬9千元交保，，並限制住居。