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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，而過去其因政治獻金案宣布請假黨主席3個月，請假期限在本月底，民眾黨中央委員會18日開會後拍板將柯請假時間延至明年2月28日。《鏡週刊》今（19）日報導，柯文哲不知道自己會被羈押到何時，因此在庭訊時脫口要立委黃國昌來接班，並表示「一人政黨開始，不能一人政黨結束」。台北地檢署13日再度提訊柯文哲，當時柯文哲以「光頭」造型現身，引發外界熱議，瘋狂猜測他背後動機。而民眾黨不分區立委被提名人、陸配李貞秀日前在政論節目上提到，曾和民眾黨主席柯文哲閒聊，對方說若自己健康有狀況，就是由立委黃國昌來接黨主席，但黃國昌卻說從沒聽過這件事。《鏡週刊》報導指出，柯文哲在羈押半個月、9月18日時，就預判案情走向對他不利，不知道自己會被羈押到何時，因此在庭訊時脫口只丟黃國昌來接任黨主席，「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席」、「再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年。」報導指出，知情人士透露，北檢當天提訊柯文哲查政治獻金等金流，當時柯文哲似乎就意識到其他弊案之後恐連環爆，所以在鄭深元等委任律師及檢察官面前吐露心情。