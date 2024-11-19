我是廣告 請繼續往下閱讀

今年休賽季多倫多藍鳥、波士頓紅襪、紐約洋基與紐約大都會，都放出消息要全力追求強打Juan Soto，隨著Soto在昨與洋基會面完後，Soto陣營已經與這4隊會談完畢，在今根據大聯盟記者Mark Feinsand爆料，「還有一支神秘的球隊，洛杉磯道奇將是下一支與Soto會談的球隊。」記者Feinsand說：「據消息人士透露，道奇將是下一支與Soto會面的球隊，且時間點就是在本週二，至於合約總額大概會落在5億美元至7億美元之間，還是要取決於合約長度。」談到Soto會在何時決定落腳處，記者Feinsan透露，「Soto陣營預計將在12月9日在達拉斯舉行的冬季會議上做出決定」，但也有其他球隊高層持不同看法，並說道：「就我所知，以經紀人Scott Boras的習慣，這場爭奪戰不會太快有結果，若在12月22日冬季會議結束時，若是Soto並未簽字也不用感到意外。」對於Soto以什麼標準選擇新東家，日前Soto與紅襪會談時，就要求球隊必須要對勝利有可望，其中就有美聯球隊的高層透露，「這是一份10年以上的合約，Soto渴望勝利，即使合約在前5年有跳脫條款，但Soto仍可望在未來幾年內就贏下勝利（指世界大賽冠軍）。」值得一提，Soto在季前透過交易從聖地牙哥教士來到洋基，整季出賽157場，繳出166安、包括41轟、109打點、打擊率0.288，洋基曾在季中提出一份9年3.6億美元的合約給Soto，但遭到Soto陣營拒絕。