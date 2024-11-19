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市場靜待AI指標廠輝達的財報，美股四大指數昨（18）日多數收紅，只有道瓊指數走跌、呈現連3跌，激勵台北股市今（19）日開盤上漲68.2點、來到22614.74點。大盤開高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.24點、來到252.02點，挑戰站回年線。今日開盤量大強勢個股：加百裕、高力、合晶、日月光投空、泰金寶-DR；開盤量大弱勢個股：聯昌、首利、錸寶、鈺德、神基。權值股，台積電開盤上漲5元、來到1030元；鴻海開盤上漲1.5元、來到204元；聯發科開盤上漲10元、來到1250元。美國股市的投資人隨著降息樂觀的情緒消退，目前正靜待AI指標廠輝達的財報，美股四大指數昨日多數收紅，只有道瓊指數下跌55.39點或0.13%，收43389.6點，呈現連3跌，那斯達克指數上漲111.68點或0.6%，收18791.81點，標普500指數上漲23點或0.39%，收5893.62點，費半指數上漲55.18點或1.14%，收4888.77點。科技五大天王僅亞馬遜收黑，Meta上漲0.06%，蘋果上漲1.34%，Alphabet上漲1.63%，微軟上漲0.18%，亞馬遜下跌0.45%。半導體股多數走高，高通上漲2.49%，應用材料上漲1.10%，德儀上漲3.01%，AMD上漲2.99%，輝達下跌1.29%，美光上漲1.21%。台股ADR呈現收高，台積電ADR上漲0.79%，日月光ADR上漲2.52%，聯電ADR上漲2.36%，中華電信ADR上漲0.69%。特斯拉股價大漲5.62%、來到每股338.74美元。外媒引述消息人士報導，川普過渡團隊計畫為自駕車制定聯邦層級的法規，分析師認為，統一的聯邦法規有望簡化審批流程，讓特斯拉能更快推進自駕技術（FSD）的測試和部署。