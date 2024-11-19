我是廣告 請繼續往下閱讀

▲岡田將生（左）與高畑充希（右）在《1122好夫妻》中飾演婚姻發生價值觀衝突的夫妻檔。（圖／高畑充希IG）

日本35歲男演員岡田將生代表作包含《花樣少年少女》、《王牌大律師2》，近期與32歲女演員高畑充希合作網路劇《1122好夫妻》飾演男女主角，兩人疑因此擦出愛的火花，今（19）日被日媒爆料已經決定要步入婚姻，很快就會宣布好消息了！如此喜訊震驚日本娛樂圈，也讓粉絲激動不已。根據日媒《體育日本報》（Sports Nippon）報導，岡田將生和高畑充希在去年秋天才認識，兩人首度合作拍戲就飾演男女主角，一開始雖然有些生疏，但隨著拍戲靠近，兩人也越來越熟絡。岡田將生是有一點害羞木訥的性格，被熱情的高畑充希給打動，兩人都被彼此身上自己所沒有的特質吸引，才偷偷開始展開交往。網路劇《1122好夫妻》今年6月播出後也頗受好評，岡田將生、高畑充希更決定步入禮堂。報導指出，兩人目前已經在做結婚規劃，除了通知雙方經紀公司及劇組外，也已經見了彼此的家長。高畑充希今年夏天還特地休假帶媽媽出遊，被認為是結婚前想在娘家盡孝道，她也早已向知名品牌預定婚紗。高畑充希6月出席劇方主辦的活動時，談到對婚姻的看法，她也笑說：「結婚真好，太棒了，我很羨慕」，如此看來早就對婚姻有所渴望，高畑充希也說過自己是樂於與別人分享感受的人，相信有另一伴的陪伴，會讓她覺得人生更加美滿。而岡田將生和高畑充希的相似之處就是兩人都入行多年，一直在戲劇圈打滾，高畑充希國中就出道，高中還主演《原來是美男》、《咖啡王子1號店》等日本版舞台劇，拿過第103回日劇學院賞主演女優賞。岡田將生則是17歲時被星探挖掘進入演藝圈，演過電影《惡人》和《告白》，入圍該屆日本電影學院獎優秀男配角獎，兩人都是日本實力派的演員，因此結婚好消息曝光後也收穫大批粉絲祝福。