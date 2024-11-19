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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，而過去其因政治獻金案宣布請假黨主席3個月，請假期限在本月底，民眾黨中央委員會18日開會後拍板將柯請假時間延至明年2月28日。不過民眾黨內黨是否掀起一波黨主席之爭，備受關注，《鏡週刊》（19）日報導，柯文哲不知道自己會被羈押到何時，因此在庭訊時脫口要立委黃國昌來接班；而創黨黨母、台中市府顧問蔡壁如也對黨主席之位有意，甚至表示「我不會背骨、只有我能維持柯的路線」。若柯文哲真的請辭黨主席，根據民眾黨黨章規定，將由中央委員互推1人代理，並於6個月內由黨員直選完成補選。《鏡週刊》報導指出，黃國昌過去加入民眾黨時，表示黨務運作完全由柯文哲決定，他不會介入，因此黨內人士質疑，若他真的接下黨主席，就是打臉自己當初的承諾，不過也有人認為黃國昌在非常時期不能置身事外；此外，黨員間也傳出是否讓被停權3年的黃珊珊提早復權加入黨主席選舉。除了黃國昌和黃珊珊之外，另一個可能接班的人選就是蔡壁如。報導指出，蔡壁如曾向親近友人透露，柯文哲被羈押，不少人都勸她重返黨中央主持黨務，柯文哲當初訂下的立委2年任期制，黨內現任不分區立委不少人都不願落實，且也不想放棄立委身分下去地方選舉；蔡壁如說自己不是立委，可以專心處理黨務，「我不會背骨、只有我能維持柯的路線」，甚至有意找柯文哲的妻子陳佩琪談，尋求認同。