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美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，內閣人事任命走「非傳統」路線，許多要職的人選一宣布，都跌破外界眼鏡，比如讓《福斯新聞》（Fox News）主持人赫格斯（Pete Hegseth）出任國防部長，提名《福斯新聞》另一主持人達菲（Sean Duffy）出任交通運輸部長，接連2位「名嘴」直升部長大位，也讓外界質疑川普用人只考慮忠誠、不考慮專業度。這還沒完，他所提名的司法部長人選蓋茲（Matt Gaetz）深陷性交易醜聞風暴，川普也不以為意，甚至直接打電話給參議員們施壓。綜合《CNN》等美媒報導，消息人士透露，川普正在加倍努力，確保蓋茲能當下一任司法部長，甚至直接致電給一些參議員，尋求他們的支持、為蓋茲的任命背書。消息人士沒有具體點出，川普都與哪些參議員聯繫過，但無庸置疑的是，川普已向盟友重申他讓蓋茲獲得任命的決心。另一方面，川普的盟友也在討論，如何利用《聯邦職位空缺改革法案》讓蓋茲上任，這可能會讓川普單方面、臨時任命蓋茲，以「代理」身份擔任司法部部長一職。剛辭職不久的共和黨籍聯邦眾議員蓋茲，涉及多項爭議，包括被指控與未成年少女進行性交易、非法使用藥物，以及不當收受利益等，因此遭到美國眾議院道德委員會調查，而蓋茲則一再否認有任何不當行為。隨著川普在大選中獲勝，宣布提名蓋茲擔任「川普2.0」司法部長後，有關於蓋茲的調查再度引發關注。儘管民主黨人呼籲，應公開調查報告，但包含眾議院議長強生（Mike Johnson）在內，諸多共和黨人都強烈要求不應公開，理由是蓋茲已辭去國會職務，重申這麼做會樹立「糟糕的先例」。