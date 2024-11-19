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洛杉磯道奇強打大谷翔平本季創下單季「50轟50盜」的史上唯一紀錄，並隨著道奇奪得今年世界大賽冠軍，更有望拿下首座國聯MVP。近日前大聯盟強打「A-Rod」Alex Rodriguez出席日本駐美國大使館的活動時，他大谷翔平在季前以10年7億美金轉戰道奇，來到國聯的首個賽季就出賽159場，掃出197安、包括54轟、跑出59次盜壘、貢獻130分打點，成為大聯盟史上首位單季達成「50轟、50盜」的壯舉。談到大谷翔平本季的表現，A-Rod直言，「這是一件很不可思議的事，。」過去A-Rod曾在2000年與德州遊騎兵簽下10年2.52億美元的合約，是「大型合約」的先驅者，對於大谷翔平的史上大約，A-Rod說道：「這是一件歷史大事，大谷翔平幫助美國達到從未見過的標準，且更加深了日本與美國的交流。」