2024世界12強棒球賽昨（18）晚迎來最後一場預賽，中華隊對上古巴隊，最終以2：0擊敗古巴，也即將於今日和日本一同搭乘華航CI104班機前進東京，為即將到來的超級循環賽做備戰。而昨晚在古巴之戰中，吉力吉撈‧鞏冠被換上代打，轟出一支全壘打並高甩球棒振臂歡呼，一系列動作瞬間在網路上瘋傳，被網友封為新一代中華隊怪力男，像極了日本知名動漫《北斗神拳》。
昨晚中華隊在對戰古巴時，吉力吉撈‧鞏冠被換上代打，他在2好3壞的局面中，一棒轟出全壘打，在確定球越過全壘打牆之後，他一邊向壘包前進一邊將球棒高甩向休息室，並和隊友擊掌慶祝。
吉力吉撈‧鞏冠跑回本壘時，用力踏上本壘板，並指向地面再高舉雙手和全場一起歡呼，一系列全壘打動作在網路上瘋傳，網友紛紛驚喊，「北斗神拳」、「帥到亂七八糟」、「怪力男行列」、「這球⋯感覺都要被打爆裂開了」、「雖然很秋，但我喜歡」、「應該跑上一壘的時候，來一個吼溜坎」。
事實上，吉力吉撈‧鞏冠日前才因名字考倒日本播報員，粉專「吹著魔笛的浮士德」就發文分享「吉力吉撈·鞏冠登場時，日本網友與日本主播通通陷入一片迷惘，這是要怎麼唸？」並附上解答「英文：Giljegiljaw Kungkuan、片假名：ジリジラオ‧ゴングァン、TBS 字幕：キチリキキチロウ‧キョウカン。」
不少日本播報員在念到吉力吉撈‧鞏冠時卡關，引起日本網友熱議，「這名字聽起來好強」、「感覺像是《北斗神拳》的角色」、「如果我的名字叫這樣的話很酷」、「明年請來西武吧！他光用名字就能嚇死人」。
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吉力吉撈‧鞏冠跑回本壘時，用力踏上本壘板，並指向地面再高舉雙手和全場一起歡呼，一系列全壘打動作在網路上瘋傳，網友紛紛驚喊，「北斗神拳」、「帥到亂七八糟」、「怪力男行列」、「這球⋯感覺都要被打爆裂開了」、「雖然很秋，但我喜歡」、「應該跑上一壘的時候，來一個吼溜坎」。
事實上，吉力吉撈‧鞏冠日前才因名字考倒日本播報員，粉專「吹著魔笛的浮士德」就發文分享「吉力吉撈·鞏冠登場時，日本網友與日本主播通通陷入一片迷惘，這是要怎麼唸？」並附上解答「英文：Giljegiljaw Kungkuan、片假名：ジリジラオ‧ゴングァン、TBS 字幕：キチリキキチロウ‧キョウカン。」
不少日本播報員在念到吉力吉撈‧鞏冠時卡關，引起日本網友熱議，「這名字聽起來好強」、「感覺像是《北斗神拳》的角色」、「如果我的名字叫這樣的話很酷」、「明年請來西武吧！他光用名字就能嚇死人」。
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