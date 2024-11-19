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新北市林口警方於16日林口區文化二路加油站旁，逮捕1名30歲外籍柯姓詐欺車手，並成功攔截20萬元贓款。忠孝派出所所長梁世詮更是親自上陣，當場使出大外割，壓制想掙脫逃跑的嫌犯。此案緣於被害人賴先生，因臉書投資廣告而掉入詐騙陷阱，短短幾天匯款5萬元，隨後對方以「購股需再繳款15萬5千元」為由，企圖再詐騙，所幸賴先生發現異狀，打電話報警。林口分局忠孝所所長梁世詮得知後，立刻與文林派出所組成專案小組，準備一舉攔截嫌犯。16日下午15時許，當柯姓車手現身取款時，梁所長立即上前逮捕，不過柯嫌還企圖掙脫，最後所長使出大外割，將嫌犯壓制在地。隨後警方也在現場查獲假工作證、手機及存款憑證等詐騙工具，發現柯嫌是馬來西亞籍，假藉觀光名義來台，加入詐騙集團當車手，將於隔日出境返國，所幸警方高效率查緝，在車手潛逃出境前逮捕歸案。警方後續也將柯嫌依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並持續追查詐騙集團上游，揪出幕後黑手。