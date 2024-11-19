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▲考試院正副院長及考委被提名人拜會民眾黨團，氣氛頗為和諧。（圖／民眾黨團提供，2024.11.19）

總統府秘書長潘孟安今（19）日陪同考試委員被提名人拜會民眾黨立院黨團，希望立法院能盡速通過人事案審查。白委張啓楷則當場提到，先前黨團發給考委被提名人的問卷至今仍未回覆，潘孟安表示，尚待立院朝野協商結論出爐，25日前會送給各立委。黨團總召黃國昌則強調，民眾黨團會秉持黨主席柯文哲交代的「理性、務實、科學」善盡立委審查職責。考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，總統賴清德提名考試院前副院長周弘憲出任第14屆考試院長、考選部前部長許舒翔出任考試院副院長及7位考委。府秘書長潘孟安已於上週五偕被提名人拜會民進黨與國民黨團，今天安排拜會民眾黨團。潘孟安在會中向白委一一介紹被提名人，期盼爭取黨團支持、審查通過。黨團總召黃國昌則強調，將秉持柯文哲交代的理性、務實、科學，善盡立委職責，「把國家利益放在政黨利益之上，就人事同意權進行審查。」立委張啓楷則追問先前黨團發給考委被提名人的問卷何時才能繳回？潘孟安則回應，之前是在等憲法法庭判決結果，現在結果已出爐，但尚待立院朝野協商結論，「25日以前會送過去給各位委員，一定會符合各位的要求」。黃國昌則稱，憲法法庭並沒有就人事同意權部分做出暫時處分，還是希望被提名人盡快繳交問卷，不要影響立院實質審查。