超商咖啡買一送一來了！2024世界12強棒球賽，歡慶中華隊晉級東京超級循環賽，今（19）日起全家美式、拿鐵買一送一優惠，還有霜淇淋也有買一送一，可寄杯在APP慢慢換；7-11美式買2送2、泡麵買1送1，還有LINE禮物電子票券有馥芮白拿鐵買一送一優惠；星巴克今明兩天也有大杯或特大杯買一送一優惠。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月19日起至11月20日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾香鑽水果茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾韓國農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲7-11美式、水果茶、泡麵、思樂冰優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11美式、水果茶、泡麵、思樂冰優惠。（圖／7-11提供）
📍門市｜11月19日起至11月20日
◾思樂冰大杯全口味買1送1
◾7-ELEVEN全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，總上限2000萬點

📍門市｜11月13日至11月26日
◾大杯精品美式買2送1，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

▲7-11精品美式、精品拿鐵大杯同品項買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11精品美式、精品拿鐵大杯同品項買2送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜11月13日至12月10日
CITY TEA／CITY PEARL 全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾四季春青茶 / 英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）

▲7-11攜手「哆啦A夢」夢幻連動，11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價。（圖／7-11提供）
▲7-11攜手「哆啦A夢」夢幻連動，11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價。（圖／7-11提供）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾大杯濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）

📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）
可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）

▲7-11寄杯咖啡11杯優惠組合價。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯咖啡11杯優惠組合價。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買

🟡全家便利商店
📍APP｜11月19日10:00至11月20日  購買點此
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶同品項買1送1，5折（原價30元、特價15元）

▲全家拿鐵、美式、霜淇淋買一送一優惠。（圖／全家提供）
▲全家拿鐵、美式、霜淇淋買一送一優惠。（圖／全家提供）
📍APP｜11月19日10:00起開搶  購買點此
◾特大經典美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾FamiCollection茉莉四季春，5折（原價30元、特價15元）

▲全家歡慶中華隊挺進超級循環賽！美式、卡布奇諾買一送一。（圖／全家提供）
▲全家歡慶中華隊挺進超級循環賽！美式、卡布奇諾買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾10元多一杯， 5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家明（20）日起指定咖啡10元多一杯。（圖／全家提供）
▲全家明（20）日起指定咖啡10元多一杯。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至12月31日
限免費借用循環杯＋杯蓋
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）

▲全家租借環保杯拿鐵、抹茶半價喝到年底。（圖／全家提供）
▲全家租借環保杯拿鐵、抹茶半價喝到年底。（圖／全家提供）
🟡星巴克買一送一
歡慶中華隊12強賽成功晉級！19日、20日自11:00起至20:00前至全台星巴克門市購買兩杯大杯或特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

除了大杯也納入買一送一優惠外，本次還包含全品項星冰樂，不過不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲連續兩天購買兩杯大杯或特大杯 冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。（圖／星巴克提供）
▲連續兩天購買兩杯大杯或特大杯 冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。（圖／星巴克提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至11月19日
◾特大杯冰茶系列全品項買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
◾特大杯奶茶系列全品項買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
以上不同價者以2件5折計

▲萊爾富歡慶中華隊第3勝到手，全品項咖啡、奶茶、冰茶買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富歡慶中華隊第3勝到手，全品項咖啡、奶茶、冰茶買一送一。（圖／萊爾富提供）
🟡OK超商
📍門市｜11月18日至11月20日
◾指定糖餅買1送1
◾ 茗京萃「美聲茶飲」，原價55元、特價39元
◾Dlucio 氣泡酒加1元多1件
◾OKchoice 爆米花兩種口味任選3件 99 元

▲即日起至11月17日，「美聲茶飲」兩款飲品皆享應援價每杯39元。（圖／OK提供）
▲即日起至11月20日，「美聲茶飲」兩款飲品皆享應援價每杯39元。（圖／OK提供）

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