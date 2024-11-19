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▲寒舍生活APP慶祝會員人數突破12萬人，寒舍集團特於即日起至12月15日，祭出「APP年末感謝祭」活動，到旗下15家餐廳消費都有折扣，並可參加抽獎。（圖／寒舍集團提供）

▲福容花蓮店推出「食宿巨獻！花蓮福容14週年慶」，12月01日~12月30日，享福卡會員兩人成行，入住市景客房買一晚送一晚(不含早餐)，只要4,500元起，再加贈5,000元抵用券。（圖／福容飯店提供）

▲福容大飯店花蓮店的自助晚餐，有在地食材入菜，更有超人氣的松葉蟹腳、旭蟹等，活動期間每人限時特價1,080元(原價1,280元+10%)。（圖／福容飯店提供）

寒舍生活APP慶祝會員人數突破12萬人，寒舍集團特於即日起至12月15日，祭出「APP年末感謝祭」活動，至集團旗下15間指定餐廳或酒吧不限金額消費，將有抽獎機會，另銀曜級、金曜級或鈦曜級會員特別加碼再贈一次，最大獎為開賣即秒殺的「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會台北站門票」兩張，價值9,600元。還有寒舍旗下超人氣餐廳十二廚、探索廚房、MU TABLE等雙人自助餐券，最高價值近4,000元。福容大飯店花蓮店則是慶祝14週年，推出「食宿巨獻！花蓮福容14週年慶」，12月01日~12月30日，享福卡會員兩人成行，入住市景客房買一晚送一晚只要4,500元起。此次「寒舍生活APP」打造多重獨家禮遇：：「天天饗美味」每天至集團旗下特定餐廳或酒吧內用，立即享受95折優惠。：「週三會員日」每逢週三用餐直接享85折。：「美味TO GO」至外賣店購買限定麵包或甜點，獨享9折，以及壽星驚喜小禮物等。當然最優惠的就是此外，餐飲消費還可集點，點數直接兌換成購物金使用，饗越多，省越多，感受最超值的尊榮體驗。現在加入成為新會員，加碼再送100元美食抵用金。至於將邁進14週年的福容大飯店花蓮店，也特別推出「食宿巨獻！花蓮福容14週年慶」，活動期間2024年12月01日~12月30日，享福卡會員兩人成行，入住市景客房買一晚送一晚(不含早餐)，只要4,500元起，再加贈5,000元抵用券；12月壽星入住僅需加價元1,000，即可限量升等價值萬元和洋客房，活動期間享用自助晚餐，加贈下次用餐999元優惠券，相當於打72折。2024年適逢福容花蓮店14週年慶，推出三大活動：住房專案-享福卡會員限定，APP預訂週年慶專案，兩人成行入住市景客房買一晚送一晚(不含早餐)，只要4,500元起，再享週五、週日不加價、早餐買一送一，再加贈5,000元抵用券，抵用券分別有四張500元下次住宿抵用券以及3,000元抵用券(包括十張200元餐飲抵用券、VR虛擬實境優惠券、無動力自行車3小時優惠券、KTV與棋藝室買一小時送一小時等)。12月壽星也別錯過，選擇週年慶專案入住，每房每晚加1,000元即可限量升等和洋客房(價值1萬6,800元+10%)，超大和室空間眺望海景。此外，福容大飯店花蓮店的自助晚餐，除了有在地食材入菜，像是剝皮辣椒、南華芋頭、曼波魚等，更有超人氣的松葉蟹腳、旭蟹、三點蟹等，精選現切牛肉、生啤喝到飽，活動期間每人限時特價1,080元(原價1,280元+10%)，享福卡會員享累積點數之外，每位再加贈下次用餐999元優惠券。除此之外，活動期間內全館消費滿1,500元(含服務費)，可於APP登錄發票，有機會抽到星級自助晚餐、星級飯店專用野生橄欖美體去角質乳霜，還有機會入住價值萬元的和洋客房！福容花蓮店社群平台同步推出「公開發文或短影音」標註福容花蓮店，曝光期間為2024年12月1日~12月15日，驗證資格後同樣能參加抽獎，有機會免費入住福容花蓮店的市景客房。