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▲今明兩天氣溫偏涼，北台灣白天高溫只有20至23度，週四後才略有回溫。（圖／中央氣象署）

▲今天東北季風、萬宜颱風外圍影響，台中彰化以北到東半部持續有雨，北海岸、東北角、宜蘭可達大雨等級。（圖／中央氣象署）

氣溫驟降明顯！今（19）日台灣本島最低溫出現在「新北石碇」，僅有16.1度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，氣溫要等到週四（11/21）才略有回升，中部以北、東半部今明兩天也要留意雨勢影響，，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察。吳聖宇指出，，今天清晨除了新北石碇的16.1度外，就連台北最低溫也只有18.7度，是今年秋天以來台北市出現最低的溫度，苗栗以北、宜蘭低溫普遍在16至18度，中部及花東縱谷18至20度，溫度偏涼且水氣較多，濕涼的天氣非常有秋意。吳聖宇說明，今天東北季風、萬宜颱風外圍影響，雲林以南雲量偏多；週四至週末，隨著萬宜颱風消失，水氣減少，降雨會縮減到東北季風迎風面的局部區域，雨量才會明顯減小。氣溫方面，；夜晚清晨在中部以北到東北部、花東低溫16至18度，市區低溫18至20度，南部、東南部也可能接近20度，日夜溫差仍然較大，南北間也有較明顯的溫差。，但東北季風持續帶來較涼的空氣，各地溫度回升幅度有限，整體來說溫度還是較為偏涼，尤其是北台灣，中南部則是日夜溫差持續較大的情況。吳聖宇提醒，下週一（11/25）是東北季風減弱的短暫空檔，但、東北季風增強，中部以北到東半部降雨機會提高，且，市區低溫也會比本週更低，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察，預報模式對於冷空氣南下的幅度預估仍在調整中。